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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

وزير خارجية النمسا يؤكد تضامن بلاده المستمر مع أوكرانيا

شالينبرج
شالينبرج

أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، تضامن بلاده المستمر مع أوكرانيا، مشيرا إلى أنه سيواصل دعم كييف على المستوى الثنائي وداخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في المجال الإنساني.

 

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أوكرانيا: تسجيل 217 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية خلال يوم

وقال شالينبرج  في تصريح اليوم السبت إن العملية العسكرية الروسية مستمرة منذ أكثر من 900 يوم، المعاناة الإنسانية والأضرار المادية في أوكرانيا تكاد لا تطاق، مضيفا "أن دعم النمسا لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها لن يضعف، لقد وقفنا معها منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الروسية وسنواصل القيام بذلك".

وكان وزير الخارجية النمساوي قد التقى في وقت سابق - وزير الخارجية الأوكراني "أندريه سيبيها" في اجتماع عمل لأول مرة كجزء من رحلته الأولى إلى الخارج عبر الدول المجاورة لأوكرانيا.

أوكرانيا: تسجيل 217 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية خلال يوم

 

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، تسجيل 217 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية.

 

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية،" أنه خلال اليوم الماضي، وقع 217 اشتباكا مع القوات الروسية، مع تصاعد الاشتباكات، بالإضافة إلى قيام القوات الروسية بشن 73 غارة جوية على مناطق تابعة للقوات الأوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان، ونفذت عناصر الجيش الروسي خمس ضربات صاروخية، كما أسقطت 108 قنابل، وأطلقت 5 آلاف و300 قذيفة، بما في ذلك 215 قذيفة باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.

 

 

وأوضحت أن القوات الأوكرانية ووحدات من المدفعية استهدفت مناطق ارتكاز للقوات والأسلحة الروسية.

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