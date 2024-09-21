أحمد ترك: الشعب المصري متصوف بطبعه منذ 1400 سنة

كشف الشيخ أحمد ترك، من علماء الأزهر الشريف، أن أدعياء الصوفية موجودين منذ زمن، متابعا أنه لا توجد وظيفة لشخص تحت اسم ولي كما أنه لا توجد كلية يتخرج منها الطلاب كأولياء الأولياء.



وتابع خلال لقائه مع فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه نشأ في أسرة صوفية والمصريين بطبيعتهم متصوفين، مؤكدا أن شعبنا متصوف منذ 1400 ولكنه تصوف بشكل هادئ ولا أحد يزايد علينا.



ولفت إلى أن التطرف سمة موجودة في التصوف كما هي موجودة عند السلفيين المتشددين، وكليهما خطر.

وأكد الشيخ أحمد ترك، من علماء الأزهر الشريف، أن التصوف جزء من الدين ولا بد من الحديث عن تجديد الخطاب الصوفي كما يتم الحديث عن تجديد الخطاب الديني.



وأوضح الشيخ أحمد ترك، من علماء الأزهر الشريف، أن الأولياء لا عندهم كاميرا ولا واتساب ولا مواقع تواصل اجتماعي، موضحا أنه قد يكون الولي هو ذلك الذي يعد الشاي والقهوة أو ينظف الشارع.

