جيش الاحتلال يعلن الطوارئ بالجبهة الشمالية من حيفا نحو الشمال

فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، قيودا على الجبهة الداخلية بالنسبة للتعليم والتجمعات من حيفا إلى الشمال، معلنا أنها منطقة طوارئ، نظرا لأمرا جديدا وقع يتعلق بوضع الجبهة الشمالية.

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي في بيانه: نظرًا لتقييم الوضع وعملياتنا العسكرية أعلن وزير الدفاع حالة خاصة في الجبهة الداخلية، ولذلك قمنا بتغيير سياسة الاحتماء في الجبهة الداخلية من منطقة حيفا شمالًا وفق سياسة الاحتماء 2 ، والتي تعني انه في منطقة حيفا وشمالًا يسمح باجراء فعاليات تربوية والخروج لمراكز العمل في الأماكن التي يمكن التوجه فيها إلى مكان آمن في الوقت المناسب.

‏ولفت متحدث جيش الاحتلال، إلى أنه قد تطلق على مدى الزمني القريب قذائف صاروخية وتهديدات أخرى نحو الأراضي الاسرائيلية، مطالبا الجمهور الانصياع إلى تعليمات الجبهة الداخلية