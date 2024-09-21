فيلم " ½ ڤيتو" يثير قضية حقوق المرأة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

عرض مهرجان الغردقة لسينما الشباب الفيلم الروائي القصير " ½ ڤيتو " بعد ظهر اليوم السبت، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من دورته الثانية.



فجر الفيلم المشارك في المسابقة الرسمية للأعمال القصيرة قضية حقوق المرأة في المجتمع، وشهدت الندوة التي أقيمت بعد عرضه بالمهرجان نقاشا واسعا مع الجمهور الحاضر من عشاق الفن السابع ونجوم السينما وصناعها من ضيوف المهرجان.



شارك في الندوة الدكتور عاطف عبد اللطيف بطل الفيلم والمؤلف والسيناريست دكتور فادي نشأت والمخرج مصطفى حجاج و أدار الندوة الكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان.



وقال الفنان أحمد فتحي انه سعيد بمشاركته في الندوة وما لفت انتباهه ان الفيلم عبارة عن تجربة أولى للمخرج وانا سعيد بمتابعة اعمال مبدعين جدد يدخلون عالم السينما، واصفا الفيلم بأنه عبارة عن حكاية صناعة يقدمونها بطريقتهم واعتقد انه ييكون لهم اعمال اقوى واهم في الفترة المقبلة .



وعلق الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان: اننا نشجع تجارب الشباب والفيلم يقدم تجربة جيدة ، نشيد بها ، واهم شئ ان نعتمد على الفكرة والمضمون الذي نقدمه وشكل تقديمه وتحضير الفيلم اهم من التصوير نفسه ولكن في المجمل فكرة العمل جميلة ومميزة لوجود شباب يميزها .



واشاد الناقد الفني طارق مرسي بتشجيع الشباب وتناول قضايا مهمة تهم المجتمع مثل قضية الاغتصاب الزوجي ووجه التحية للدكتور عاطف عبد اللطيف على دعمه لسينما الشباب .



واوضح عاطف عبد اللطيف انه وجد ان قضية الفيلم موجودة في مجتمعاتنا ، وان كانت ليست ظاهرة الا انها موجودة ونحن ندافع عن حقوق المرأة لانها تهم المجتمع وهي بالفعل نصف المجتمع .



واضاف عاطف عبد اللطيف ان اسم الفيلم له دلالة مهمة وهي انه رغم فكرة الزواج ومشروعيته الا ان هناك حالات تؤذي النفس بشكل كبير و يحق للطرف المتضرر الاعتراض عليها و لو بنص فيتو .



يذكر أن أحداث الفيلم تدور حول زوجة تعاني من الإغتصاب والعنف الزوجي و حياة اسرية متوترة إلى ان تعلم كيف الخلاص من معاناتها و تفكر في اللجوء إلى طبيب نفسي لتشرح له حالتها باحثة عن العلاج وبالمصادقة تجد الطبيب الذي ستذهب إليه يستهدف لطرح كتاب من تأليفه عن ظاهرة العنف الزوجي وأسبابها وعلاجها وتتوالى الاحداث في إطار تشويقي ودرامي، يكشف المزيد عن هذه القضية المسكوت عنها.



الفيلم قصة دكتور عاطف عبداللطيف سيناريو وحوار دكتور فادي نشأت وبطولة عاطف عبداللطيف ، وندي بهجت، وطه خليفة، نسمة عادل، ومونتاج حسين بسيوني ومدير التصوير شادي فكري .