السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

كاملا هاريس تقبل دعوة لمناظرة ثانية أمام ترامب

كامالا هاريس
كامالا هاريس

قبلت نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس، السبت،  دعوة من شبكة "سي.إن.إن" للمشاركة في مناظرة يوم 23 أكتوبر.

 

وذكرت رئيسة حملة نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس، جين أومالي ديلون في بيان: "يجب ألا تكون هناك مشكلة لدى دونالد ترامب في الموافقة على هذه المناظرة. إنها بالشكل وبالنظام نفسهما اللذين كانا في مناظرة سي.إن.إن التي حضرها وقال إنه فاز بها في يونيو، عندما أشاد بمديري المناظرة في سي.إن.إن وبقواعد الشبكة وتقييماتها".

 

ولم ترد حملة ترامب بعد على طلب للتعليق.

 

وكانت المناظرة الأولى بين المرشحين في 10 سبتمبر، وأعلن ترامب بعد ذلك رفضه إجراء مناظرة جديدة مع هاريس، في منشور على منصته "تروث سوشال".

 

وقال الرئيس الأميركي السابق: "لن تكون هناك مناظرة ثالثة"، بعد الأولى مع الرئيس جو بايدن في يونيو، والثانية مع نائبة الرئيس.

 

 

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