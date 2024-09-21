«الدولية للأسمدة» تدرس إصدار شهادات كربونية بعد القيد بالسوق الرئيسى

7 شركات بالسوق

كشف أحمد منتصر عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، عن دراسة الشركة إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، تمهيدا لتداولها فى سوق الكربون الأفريقى الطوعى.

تتبع البورصة المصرية حالياً استراتيجية لدعم نهج الاستدامة، حيث تتواصل مع عدد من الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة وفق خطة عمل لدعم وتشجيع هذه الشركات على إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بحيث يتم إدراجها وتداولها فى سوق الكربون الأفريقى الطوعى إلى جانب أسهمها المقيدة بالبورصة.

كما كشف «منتصر» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن الشركة تدرس أيضاً التوسع فى مشروعات استصلاح الأراضى، خاصة فى مناطق الفرافرة، والعوينات، بما يحقق أهداف واستراتيجية الشركة.

قالت نورهان الجبلى عضو مجلس إدارة الشركة مؤخرا فى تصريحات، إن الهدف والخطة المستقبلية للشركة هى التوسع فى جميع المجالات الحالية للشركة والدخول فى مجالات أخرى مثل مشروعات استصلاح الأراضى ومشروعات التصنيع الزراعى وإنتاج التقاوى والمساهمة فى استثمارات مختلفة ومتنوعة فى مجال الزراعة للمشاركة فى تغطية احتياجات المناطق الزراعية الجديدة فى مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات والفرافرة.

كانت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات قد احتفلت مؤخرا بنقلها إلى السوق الرئيسى بالبورصة، وهو يعد دليلا على نجاح استراتيجية البورصة فى تشجيع الشركات المقيدة على التوسع والانتقال للسوق الرئيسى، وبذلك يصل عدد الشركات التى تم نقلها إلى السوق الرئيسى إلى 7 شركات.