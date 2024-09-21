كارلوس ساينز معرض لعقوبات من الفيا بعد اصطدامه في تجارب سنغافورة التأهيلية

اصبح من المؤكد ان يتعرض السائق الأسباني كارلوس ساينز سائق فيراري إلى عقوبات من المنظمة الدولية لسباقات السيارات ( الفيا ) بعد سيره على الاقدام وعبوره للحلبة بعد اصطدام سيارته بالحائط خلال المرحلة الثالثة للتجارب التأهيلية لسباق جائزة سنغافورة الكبرى للفورميلا وان على حلبة مارينا باي .

وكان كارلوس ساينز قد فقد السيطرة على سيارته خلال انطلاقه في التجارب التأهيلية ليصطدم بالحائط وتنتهي التجارب بالنسبة له باحتلال المركز العاشر وهو الأمر المخيب للامال بالنسبة للسائق الاسباني الذي حقق المركز الأول في سباق جائزة سنغافورة العام الماضي وهو ما يبدو اثر على تركيزه فخرج من سيارته وسار على قدميه حتى مرأب فريق فيراري وهو الأمر المخالف لقواعد سباقات الفورميلا وان .

وقالت الفيا في بيان مقتضب عقب نهاية التجارب التأهيلية : عبور السائق للحلبة بهذا الشكل خلال التجارب يشكل خطورة فائقة عليه وعلى باقي المتسابقين خصوصا مع وجود سيارات قادمة للإصلاح وايضا للتعامل مع حادثة الاصطدام .

وقالت مصادر داخل الفيا ان العقوبة المتوقعة على كارلوس ساينز ربما تصل إلى ٥٠ الف يورو مماثلة لما سبق توقيعه في واقعة مماثلة على سائق مرسيدس لويس هاميلتون خلال جائزة قطر العام الماضي .