الاحتلال يشن عدة غارات جنوب لبنان والدفاع الجوي للمقاومة يتصدى
شن جيش الاحتلال عدة غارات جنوب لبنان، بين جبل الريحان والبقاع الغربي، وأطلق الدفاع الجوي للمقاومة الإسلامية صواريخ في اتجاه الطائرات الحربية الإسرائيلية .
استهدفت الغارات الإسرائيلية، أطراف عددا من القرى والبلدات، منها:
اقضية الزهراني - النبطية - جزين - جبل الريحان - صور مستهدفا بشكل رئيسي التلال والأودية ومجاري الأنهار، وأطراف البيسارية تفاحتا، الزرارية، انصار، جبشيت، وادي زوطر، زلايا، اللويزة، مليخ، برتي، كفرملكي، زبقين، جبل الريحان وبصليا .