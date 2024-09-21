الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى تنظم برنامج «المدقق الشرعى»

10 جهات مشاركة

تنظم الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى برنامج الشهادة الدورية للمحاسبة للمراقب الشرعى «المدقق الشرعى» وتستمر لمدة شهرين.

قال الدكتور محمد البلتاجى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن البرنامج يشارك به العديد من الدول العربية والإسلامية، حيث يصل عدد الجهات المحلية والعربية إلى 10 كيانات، تشمل دول المملكة العربية السعودية، بنجلادش، الصومال، يتم إلقاء المحاضرات عبر التواصل عن بعد «أونلاين».

كما تنظم الجمعية خلال شهر نوفمبر القادم 2024 لمؤتمر الجمعية، بمشاركة العديد من الجهات فى مختلف الدول.

كان د. «البلتاجى» قد أشار فى تصريحات سابقة إلى إن حجم الصناعة المالية الإسلامية بالسوق المصرية وصل إلى تريليون جنيه بعد انتهاء تحويل البنك الأهلى المتحد بالكامل للنظام الإسلامى.

بلغ عدد الفروع الإسلامية 265 فرعا بزيادة 9 فروع عن عام 2023م تقدم خدماتها إلى حوالى 4 ملايين عميل، مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك بنوكا تقليدية لديها رخصة تمويل إسلامى تقدم خدمة التمويل الإسلامى فى كافة الفروع.