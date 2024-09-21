النيل للموسيقى الشعبية تشعل ختام مهرجان مسرح الهواة بالسامر

أشعلت فرقة النيل للموسيقى الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات حفل ختام وإعلان جوائز مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين، دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي" باقة متنوعة من أغنياتها التى ألهبت حماس جمهور حفل الختام الذى يقام على مسرح السامر فى العجوزة.

جاء ذلك فى حضور نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، الذى كان فى مقدمة الحضور ، والدكتور مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية والفنان هانى كمال رئيس المهرجان والمخرج أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وعبير الرشيدي مدير المهرجان، ولفيف من القيادات الثقافية والنقاد والمسرحيين والمبدعين.



النيل للموسيقى الشعبية



وقدمت فرقة النيل للموسيقى الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من أغنياتها لجمهور حفل الختام بدأت بمدح النبى، ثم على انغام الربابة صعيدى يا بوى على حق، التى لاقت تفاعلاً كبيراً من الحاضرين ، ثم يا بحرية، يسعد صباح الحبايب، ثم اختتمت فقراتها بمصر السلام.

يذكر أن فرقة «النيل» للآلات الشعبية إحدى الفرق التي تحيا على التراث الغنائي وتُحييه، فكأننا أمام صندوق الخزائن الغنائية بكنوزه من كل أقاليم مصر من جنوب الصعيد إلى أقاصي سواحل البحر المتوسط والأحمر، تتمثل في أغنيات عمرها يساوي عمر هذا الشعب في حالة من الحنين إلى الماضي البعيد...

هي فرقة للتراث الغنائي والموسيقي، يبلغ عدد أفرادها 55 فنانا اجتمعوا من كل ركن وواد وقرية ومحافظة ونجع؛ لكي يعبر كل فنان عما اختزن لديه من إبداع شعبي. «النيل» للآلات الشعبية تعد أضخم فرقة مصرية للتراث الشعبي والموسيقي، والتابعة لقصور الثقافة.



معرض للحرف التراثية

ما أن تطأ قدماك مسرح السامر، الذى استعد جيدا للحفل، يستقبلك معرض مشغولات يدوية للحرف التراثية من إنتاج الجمعيات الثقافية منها الجمعية النوبية التي قدمت مجموعة من المشغولات الجلدية والاكسسوارات التى تحمل الطابع النوبى، تشرف عليها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأيضاً معرض للكتاب به مجموعة مميزة من إصدارات الهيئة، بالاضافة الى مجموع من الكتب بسعر مخفض جداً "جنيه واحد".



شارك في دورة المهرجان هذا العام 11 عرضا مسرحيا متميزا من عروض فرق الهواة التي تقدمها فرق الجمعيات الثقافية خلال عام، وذلك بهدف تشجيع المبدعين في مجال العمل المسرحي.

وأقيم المهرجان برئاسة الفنان د. هاني كمال، ونظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان، والإدارة العامة للجمعيات الثقافية برئاسة عبير الرشيدي مدير المهرجان.

وكرم المهرجان أسماء الفنانين والكتّاب والقيادات الراحلين وهم: د. عايدة علام، أحمد حلاوة، أشرف عبد الغفور، علاء عبد العزيز، محمد البطاوي، محمد لبيب، محمود الجندي، وممدوح أبو يوسف.

بجانب تكريم الفنانات القديرات: عايدة فهمي، ماجدة منير، نهاد أبو العينين، والناقدة القديرة منحة البطراوي، ومن الفنانين: أحمد إسماعيل، خالد الذهبي، سعيد صديق، عادل عبده، ياسر علي ماهر، والمخرجين جمال قاسم ومجدي مجاهد.

وتكونت لجنة التحكيم من الفنانين طارق الدسوقي د. نبيلة حسن، د. وليد الشهاوي، سامح مجاهد، ومهندس الديكور فادي فوكيه.