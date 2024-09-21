مبادرة"بناء الإنسان" تواصل أنشطتها جنوب قنا

تفقد ‏الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، قوافل المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقرية حاجر خزام التابعة لمركز قوص، جنوب قنا، لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات الحكومية المتكاملة المقدمه للمواطنين بمقر إقامتهم.

رافقه ياسر حمادى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث تفقد نائب محافظ قنا، العيادة المتنقلة للخدمات الطبية وتنظيم الأسرة، وسيارات وزارة التموين، و الخدمات الحكومية المتكاملة.

فيما نظمت مديرية القوى العاملة بالتعاون مع الإدارة الصحية بقوص ندوة توعويه استهدفت ١٥ سيدة من ربات البيوت للتعريف بمفاهيم السلامه والصحة المهنية وكيفية التعامل مع مخاطر الحريق، كما تم تسجيل عدد ٤٥ مواطن من راغبى العمل بما يناسب قدراتهم وتخصصاتهم، فضلا عن تسجيل عدد من الشباب والفتيات الراغبين في الحصول على دورات تدريبية في مجالات (تطريز - حياكه - تكيف وتبريد - مساحة - طاقة شمسية).

ومن جانبه التقى نائب محافظ قنا بعدد من أهالي قرية حاجر خزام خلال تفقده قوافل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ووعد بوضع حلول عاجلة لكافة مشاكلهم من خلال التواصل معهم ميدانيًا.

وقال "عمر"، أن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» للتنمية البشرية، تعزز من مقومات التنمية الشاملة والمستدامة، وتهدف إلى بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.

نشاط مماثل للمبادرة:

نظمت 10 جهات شريكة بالمبادرة الرئاسية.. بداية جديد لبناء الإنسان، أمس الجمعة، مجموعة الأنشطة والقوافل استفاد منها 8 آلاف مواطن ومواطنة بقرية هوُّ شمال قنا.

وتابع الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، اليوم الجمعة، تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الانسان»، بنطاق المحافظة.

وقامت الجهات الشريكة، بتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات بقرية "هوُ" التابعة لمركز نجع حمادى، استفادة منها 8 ألاف مواطن ، بمشاركة مديريات الأوقاف والثقافه والشباب والرياضة والصحه والسكان، والتموين، والطب البيطرى، والقوى العامله، وجهاز تنميه المشروعات الوطنية بالقوات المسلحه، وجهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفرع المجلس القومى للمرأة بقنا.

من خلال عقد ندوات ثقافية ودينيه، وورش للفنون التشكيلية عن الطباعة في الحضارة الفرعونية، فضلا عن قافله طبية مجانية، و تجهيز سيارات تابعة لمديرية التموين، وجهاز تنمية المشروعات الوطنية بالقوات المسلحه لبيع المواد الغذائية، والمجمدات بأسعار مخفضة للمواطنين و فحص عدد 25 بطاقة تموينية متوقفه.

كما تم تنظيم قافلة بيطرية توعويه وعلاجية مجانية، و تعريف الشباب بأهمية إقامة المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل حقيقة، فضلا عن الخدمات التى يقدمها مكتب العمل، وفحص 80 طلب تكافل وكرامة تقدم بها المواطنين، و تم الرد على استفسارات المواطنين حول تكافل وكرامة وغيرها من الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى، كما تم فتح قاعات تدريب الحاسب الالى، وألعاب الاطفال بمركز الشباب بالمجان.