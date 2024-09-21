وضع حجر الأساس لأول مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بدمنهور

سادت حالة من السعادة بين أهالي محافظة البحيرة، بعد البدء في إنشاء مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمدينة دمنهور ، والتي تعد الخامسة من نوعها على مستوى الجمهورية، حيث تهدف المدرسة إلى تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة العنصر البشرى بالمنظومة التعليمية فى المرحلة قبل الجامعية وتأهيل الطلاب الذى يتمتعون بمهارات الابتكار والابداع وتحقيق التكامل بين مناهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

كانت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة ، قد قامت بوضع حجر الأساس لإنشاء أول مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمدينة دمنهور، وذلك بحضور اللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة ،و كامل غطاس - السكرتير العام المساعد،والدكتورة رشا فوزى مساعد المحافظ للشؤون الصحية ، و يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة هالة عبد الله مدير فرع الابنية التعليمية ،وأعضاء مجلس النواب والشيوخ عن مركز دمنهور.

حيث أكدت محافظ البحيرة ،أن قطاع التعليم شهد خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إهتمامًا بالغًا بمختلف مستوياته فهو يمثل قاطرة النهضة والبناء نحو الجمهورية الجديدة، بداية من الطالب والمعلم إلى التوسع في إنشاء المدارس، وتنوعها لتقدم خدمات تعليمية متميزة وعصرية تواكب متطلبات المستقبل.

وأشادت محافظ البحيرة بجهود الدولة في التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين والذي يأتي بالتزامن مع إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية" لبناء الإنسان المصرى، مشيرة إلى أن تنمية الابتكار والنابغين وإعداد جيل من المتفوقين القادرين على المنافسة فى المحافل الدولية

مؤكدة على الدور الهام والحيوي الذي تقوم به هيئة الأبنية التعليمية في إنشاء المدارس الجديدة وصيانة المدارس القائمة وفق أحدث النظم العالمية.

جديرا بالذكر أن المدرسة مقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع بتكلفة إجمالية 150 مليون جنية

وتتكون من 7 ملاحق (مبنى فصول ومبنى إقامة وعدد 3 غرف حارس ومبنى الديزل وغرفة طلمبات) وتحتوي على ملعبين سوفت اكليرك طائرة وسلة بالاضافة الى مساحات خضراء واشجار ومقاعد ومنصة إذاعة.

ويضم ملحق 1 مبنى الفصول (أرضي و 3 ادوار)

و عدد 15 فصل دراسي و 12 معمل (كيمياء - فيزياء - احياء - الكترونيك - 2 تصنيع (fab) - روبوتيك - لغات - هيدروليك - جيولوجيا - وسائط متعددة - كومبيوتر) بالإضافة إلى صالة جيمانيزيوم - قاعة متعددة الاغراض - تربية فنية - موسيقية - شبكات - اخصائي اجتماعي - طبيب - إدارة - مدرسين - 4 دورات مياه.

كما يضم ملحق 2 مبنى الإقامة ( أرضي و 4 أدوار و دور خدمات) ومكون من جناحين ( بنين / بنات )

و طصالة طعام - 4 صالة مذاكرة - مطبخ - مغسلة - مشرف - تغيير ملابس بالاضافة الى 39 غرف نوم بنين و 34 غرف نوم بنات و غرفتين نوم عاملين ( 20 دورات مياة بنين + 19 بنات + 1 عاملين ).

و تضم الملاحق 3 و 4 و 5 غرف للحارس و ملحق 6 مبنى الديزل و مكون من 3 غرف للمحول الكهربائي و ملحق 7 غرفة الطلمبات.