المقاولون العرب: وضع حجر الأساس لمشروع توسعة ميناء بيونجوما بجزر القمر

شهدت جمهورية جزر القمر وضع حجر الأساس لمشروع توسعة ميناء بيونجوما في جزيرة موهيلي وذلك بحضور وزير النقل البحري والجوي وعدد من الوزراء ومحافظ الجزيرة والوفد الممثل لشركة المقاولون العرب، والذي ترأسه المهندس حسن مصطفى، نائب رئيس مجلس الإدارة يرافقه كل من المهندس علاء شلبي رئيس القطاع المشرف على الأعمال البحرية بشرق أفريقيا والمهندس ندا عاطف مدير فرع جزر القمر والمهندس وائل عبد الفتاح مدير المشاريع والأستاذ أحمد خيري المدير المالي لفرع جزر القمر .

وخلال الحفل ألقى الوزراء وحاكمة الجزيرة كلمات عبروا فيها عن تقديرهم الكبير لدور الشركة في تطوير البنية التحتية للجزيرة والمساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي، كما وجهوا الشكر لرئيس دولة جزر القمر والبنوك الممولة للمشروع، مع التأكيد على الدعم المستمر لضمان نجاحه.

وعبر سفير جزر القمر في المملكة العربية السعودية، عن استعداد بلاده الكامل لتذليل كافة العقبات لضمان إتمام المشروع بنجاح كما عبر عن حبه واعتزازه بجمهورية مصر العربية وشعبها ونيلها، مختتمًا كلمته بالهتاف "تحيا مصر".

كما تم عرض الفيديو المعد من قبل شركة المقاولون العرب، والذي تضمن تصورًا تخيليًا ثلاثي الأبعاد لميناء بيونجوما بعد اكتماله حيث أظهر الشكل المستقبلي للميناء بطريقة احترافية تعكس رؤية الشركة وخبرتها في تنفيذ المشروعات الكبرى.

وعقب مراسم وضع حجر الأساس التقطت العديد من الصور التذكارية لتوثيق هذه اللحظة التاريخية التي تمثل رمزًا للتعاون المشترك والتفاؤل بمستقبل مشرق للميناء والمشروعات التنموية في جزر القمر.

يذكر أن مشروع إنشاء ميناء "موهيلي" بجزر القمر يتكون من رصيف بحرى للبضائع مع ساحة تشوين، وآخر عائم للمسافرين مع وجود حاجز للأمواج، وبعض المبانى الإدارية، بتكلفة قدرها 60 مليون يورو.