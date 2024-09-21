السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حزب الوفد

رئيس الوفد يهنئ الملك سلمان وولى العهد باليوم الوطنى

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند والملك سلمان ومحمد بن سلمان

هنأ الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد الأمير محمد بن سلمان وجميع أبناء الشعب السعودى الشقيق بمناسبة اليوم الوطنى السعودى الذى يأتى فى ٢٣ سبتمبر من كل عام. 

وقال رئيس الوفد فى بيان التهنئة: «باسمى واسم حزب الوفد، أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودى بمناسبة العيد الوطنى للمملكة العربية السعودية. ونتطلع إلى مزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودى الشقيق فى ظل قيادتكم الحكيمة».

وأضاف: «فى هذا اليوم المجيد، نحتفل مع الأشقاء فى المملكة العربية السعودية بعيدهم الوطنى متمنين للمملكة دوام التقدم والرخاء وأن تستمر العلاقات الأخوية التى تربط مصر والسعودية وهى مصدر فخر واعتزاز لنا».

وأشار إلى أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجاً للعلاقات الأخوية والتعاون بين الدول العربية، وأننا فى مصر نعتز بالعلاقات التاريخية التى تربطنا بالسعودية، ونسعى دائماً إلى تعزيزها فى شتى المجالات.

 

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