رئيس الوفد يهنئ الملك سلمان وولى العهد باليوم الوطنى

هنأ الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد الأمير محمد بن سلمان وجميع أبناء الشعب السعودى الشقيق بمناسبة اليوم الوطنى السعودى الذى يأتى فى ٢٣ سبتمبر من كل عام.

وقال رئيس الوفد فى بيان التهنئة: «باسمى واسم حزب الوفد، أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودى بمناسبة العيد الوطنى للمملكة العربية السعودية. ونتطلع إلى مزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودى الشقيق فى ظل قيادتكم الحكيمة».

وأضاف: «فى هذا اليوم المجيد، نحتفل مع الأشقاء فى المملكة العربية السعودية بعيدهم الوطنى متمنين للمملكة دوام التقدم والرخاء وأن تستمر العلاقات الأخوية التى تربط مصر والسعودية وهى مصدر فخر واعتزاز لنا».

وأشار إلى أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجاً للعلاقات الأخوية والتعاون بين الدول العربية، وأننا فى مصر نعتز بالعلاقات التاريخية التى تربطنا بالسعودية، ونسعى دائماً إلى تعزيزها فى شتى المجالات.