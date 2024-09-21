انخفاض أسعار الدواجن.. بشرى سارة للمواطنين

انخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة إلى 75 جنيها، اليوم السبت، بالرغم من التوقعات بارتفاع أسعارها؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهلاك الكثير.

أسعار الدواجن اليوم

وتصل سعر الدواجن البيضاء للمستهلك بسعر 83 جنيه، كذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 73 جنيها للكيلو بعدما وصل سعرها إلى 66 جنيهًا منذ أيام قليلة وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها .

وانخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" عند 90 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 98 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 105 جنيها، بعدما وصل سعرها إلى 110 جنيه، وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من 170 لـ 200 جنيها على حسب المنطقة.

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 70 و 85 جنيهات للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 80 و 100 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 55 و 65 جنيها.

أسعار البيض

يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر من 170 لـ 180 جنيها

يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 168 لـ 175 جنيها

يتراوح سعر كرتونة البيض البلدي من 170 لـ 190 جنيها.