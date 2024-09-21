الأسهم الأمريكية تسجل مكاسب متتالية للأسبوع الثاني

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، ولكن لم يطرأ أي تغيير يذكر في جلسة أمس الجمعة وسط عزوف المستثمرين عن الشراء مؤقتا بعد ارتفاع قوي في الجلسة السابقة إثر خفض كبير لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة في حين ساعدت مكاسب "نايكي" في ارتفاع المؤشر داو جونز إلى مستوى غير مسبوق.

الأسهم الأمريكية

وقلصت الأسهم خسائرها بعد تعليقات عضو مجلس المحافظين بالاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) كريستوفر والر التي زادت التوقعات بأن البنك سيخفض الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر بعد خفضها 50 نقطة أساس يوم الأربعاء.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 10.27 نقطة، أو 0.18%، إلى 5703.37 نقطة عند الإغلاق، فيما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.35%.

كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 65.66 نقطة، أو 0.36%، إلى 17948.32 نقطة، في حين ارتفع بنسبة 1.5% في أسبوع.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 37.62 نقطة، أو 0.09%، إلى 42062.81 نقطة، فيما زاد بنسبة 1.6%.

الأسهم الأوروبية تتراجع لكن في الطريق نحو مكاسب أسبوعية

أسواق الأسهم الأوروبية

تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الجمعة، بعد مكاسب في الجلسة الماضية بدفعة من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة، في حين تتجه أسهم مرسيدس لتسجيل أسوأ أداء يومي لها في 15 شهرا بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للأرباح الأساسية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.4% ليصل إلى مستوى 519.52 نقطة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، لكنه في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وكانت تداولات جميع الأسواق الأوروبية الرئيسية في المنطقة الحمراء، باستثناء مؤشر إيبكس الإسباني فى أسواق الأسهم الأوروبية الذي ارتفع بما يصل نسبته نحو 0.1%.

وتصدرت أسهم السيارات الخسائر القطاعية أسواق الأسهم الأوروبية بانخفاض تجاوز نسبته نحو 3% بفعل هبوط سهم مرسيدس بنز 7.6% إذ خفضت شركة صناعة السيارات هامش ربحها للعام بأكمله للمرة الثانية في أقل من شهرين، بعد انخفاض إجمالي حجم المبيعات في الصين.