أحمد فتحي يعتزل كرة القدم

أعلن أحمد فتحي، لاعب الأهلي وبيراميدز السابق، اعتزال كرة القدم، بعدما ظهر على الهواء مباشرة خلال اللحظات القليلة الماضية.

وأكد أحمد فتحي في تصريحات تلفزيونية عن توقفه لممارسة كرة القدم بعد مسيرة طويلة امتدت لأكثر 23 عامًا.

وانتهى عقد أحمد فتحي مع فريقه بيراميدز هذا الصيف، حيث بدأ مسيرته مع الفريق الأول عام 2001.

فقد لعب لعدة أندية منهم الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز، بالإضافة عربيًا في كاظمة الكويتي وأم صلال القطري، وأوروبيًا مع شيفيلد يونايتد وهال سيتي الإنجليزيين.

فيما المقابل، خاض مسيرة دولية تاريخية مع منتخب مصر، لعب خلالها ما يزيد عن 130 مباراة رسمية، كما توج فيها بـ3 ألقاب.

بينما حقق عدد من الألقاب، منهم:

الدوري المصري: 11 لقبًا، دوري أبطال أفريقيا: 4 ألقاب، كأس السوبر الأفريقي: لقبان، كأس مصر: 3 ألقاب، كأس السوبر المصري: 3 ألقاب.