ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات أمام بورنموث في البريميرليج

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بالفوز على نظيره بورنموث بنتيجة 3/0، في المباراة التي يشهدها ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2024/2025.

تقدم ليفربول من خلال اللاعب لويس دياز بهدفين في الدقائق 26، و28، فيما أحرز الهدف الثالث المهاجم داروين نونيز في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

بينما لم يشهد الشوط الثاني أي جديد، حيث لم يسجل الريدز أي أهداف أخرى، فيما لم يستطع بورنموث العودة في النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 3/0.

بهذه النتيجة، يرفع ليفربول رصيده للنقطة 12 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مؤقت، بينما يتجمد رصيد بورنموث عند النقطة الخامسة في المركز الثالث عشر.

وكان اَرني سيلوت، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: فان دايك، كونتاي، أرنولد، ريبريستون.

خط الوسط:ماك أليستير، جرافينينبيرخ، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، دياز.