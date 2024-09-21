إحالة 3 مديرين مدارس للتحقيق بقنا

في أول يوم دراسي..

أحال المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا، اليوم السبت 21 سبتمبر الجاري ثلاثة مديرين للتحقيق العاجل بسبب عدم الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية بشأن الاستعداد لأستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2024 شملت الإحالة كلاً من مدير مدرسة العمدة عبدالحكم للتعليم الأساسي والنجمة الغربية الابتدائية والنجمة الإعدادية.

كما تم تكريم أربعة اخرين لقيامهم بتطبيق القرارات الوزارية بشأن الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد علي اكمل وجه شمل التكريم مدير مدرسة الشيخ علي للتعليم الأساسي والنجمة الشرقية الابتدائية والشيخ ابوالفتوح للتعليم الأساسي والقصير الابتدائية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمدير عام الإدارة لعدد من مدارس التابعة للإدارة التي تبدأ بها الدراسة اليوم وذلك للوقوف علي مدي استعدادات وجاهزية المدارس لاستقبال التلاميذ والطلاب وللاطمئنان علي دخول التلاميذ والطلاب بالفصول الدراسية وكذلك تحديد مدي الاستعدادات في المدارس التي تبدأ بها الدراسة اعتباراً من غدا الأحد الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري منعاً لحدوث أي تكدسات او تزاحم وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وقدم مدير عام الإدارة التهنئة للتلاميذ والطلاب وهيئة المعلمين والمعلمات والعاملين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد داعيا الله عزوجل أن يجعله عاما سعيدا مليئا بتحقيق النجاحات والتوفيق.

واشاد باستقبال التلاميذ بالحلوي والبالونات في مدرسة الشيخ علي للتعليم الأساسي رافق مدير عام الإدارة في جولته احمد فندي مدير التعليم الإبتدائي ومحمد عبدالحي رئيس قسم المباني وهاني الملقب مدير العلاقات العامة والإعلام.

بحجم استثمارات 143 مليون جنيه .. دخول ثلاث مدارس جديدة الخدمه و الإنتهاء من إحلال وتجديد 16 مدرسة أخرى بقنا…

صرح المهندس أحمد النوبي، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بقنا بأنه تم الإنتهاء من إنشاء ثلاث مدارس جديدة، فضلا عن إحلال وتجديد وصيانه وتوسعه 16 مدرسة أخرى، بإجمالي 268 فصل دراسي بجميع الإدارات التعليمية بقنا، بحجم استثمارات بلغ 143 مليون 301 ألف جنيه.

وأضاف النوبي، بأنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة الدورية لعدد 27 مدرسة، وجارى الآن طرح 14 مدرسة ما بين إحلال جزئى، و كلى، إنشاء جديد توسعات.

يذكر أن محافظة قنا تضم 1442 مدرسة بواقع 19079 فصلا دراسيا ويبلغ عدد الطلاب 872334 طالبا وطالبة، و متوسط كثافة الفصل الدراسي تبلغ نحو من 44 إلى 49 طالب.