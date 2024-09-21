مهرجان خماسي كرة القدم ينطلق في منشأة سلطان ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، أطلق مركز شباب منشأة سلطان بالمنوفية، بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، مهرجانًا رياضيًا شيقًا في كرة القدم الخماسية.

يهدف هذا المهرجان، الذي يأتي ضمن مشروع تعاوني بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالمنوفية برئاسة الدكتور سمير كرم وكيل الوزارة والدكتور محمد سلامة وكيل الرياضة.

كما تهدف المبادرة إلى تعزيز روح التنافس الشريف بين الشباب، واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة، وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.

هذا المهرجان يأتي تأكيدًا على اهتمام الدولة المصرية بالشباب والرياضة، وحرصها على توفير كافة الفرص التي تساعدهم على تطوير قدراتهم وإمكاناتهم.