تمكن رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء علاء بشندي، من ضبط سيدة لقيامها بسرقة الهواتف المحمولة من المترددين على منطقة الجمالية.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزتها 3 هاتف محمول "مجهولين المصدر"- مبلغ مالى، وبمواجهتها اعترفت بمزاولتها نشاطا إجراميا تخصص فى مجال سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" وأقرت بارتكابها عدد 4 وقائع سرقة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قررت نيابة الشروق الكلية حبس عاطلين لقيامهما بسرقة سيارة عقب إطلاق النيران على قائدها وإصابته بجروح بمنطقة الشروق.

تمكن رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء علاء بشندي، مدير مباحث العاصمة، من ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشروق؛ لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سيارة من أحد الأشخاص وإحداث إصابته بطلق ناري.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على مصاب ملقي بالطريق العام وبه آثار طلق ناري.

وانتقلت قوة أمنية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وبإجراء التحريات تبين تعرضه لسرقة سيارته، وتم تحديد المتهمين والقبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على فرد خرطوش وطلقة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق اخر فقد شهدت منطقة برج العرب بغرب الاسكندرية حادث ماساوى حيث لقى 4 عمال غطاسين مصرعهم داخل بيارة صرف صحى بالحى الخامس .

كان مامور قسم شرطة برج العرب بغرب قد تلقى اخطارا من شرطة النجدة يفيد ورد بلاغ من الاهالى وقوع حادث مصرع عدة أشخاص داخل بيارة صرف صحي في الحي الخامس بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بفريق متخصص وتم استخراج جثامين 4 أشخاص، ونقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، وجاري التحقيق في الواقعة. وكشفت المعلومات أن الحادث وقع عقب قيام أحد الغطاسين بالعمل في بيارة فاختل توازنه ووقع بداخلها، وعندما حاول زملائه إنقاذه لقوا جميعهم مصرعهم، وهم كل من؛ علي.ع-32 عاما، جمعة.س- 41 عاما، عادل.ق- 30 عاما، محمد.ع.

انتقل فريق من الاجهزة الامنية والنيابة العامة لمعاينة الحادث وسؤال شهود الواقعة ، امرت النيابة ، بالتصريح بدفن جثامين 4 غطاسين لقوا مصرعهم داخل بيارة صرف صحي في الحي الخامس بمنطقة برج العرب في الإسكندرية. وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

توقيع الكشف الطبي على الضحايا لكتابة تقرير حول أسباب الوفاة والتصريح بدفنهم بعد ذلك، كما قررت ندب فريق فني لمعاينة موقع الحادث وفحص توافر الاشتراطات الصحية وقواعد الأمان داخل المكان.