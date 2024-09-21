شلتوت: طفرة مرتقبة في الرياضة بعد توجيهات السيسي بتقييم الاتحادات

أشاد الناقد الرياضي عصام شلتوت، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء تقييم شامل لأداء الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلأ: «الرئيس السيسي وجه بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024، سعيا لضمان تطوير أداء المنظومة الرياضية، وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية».

وتابع: «قرارات الرئيس السيسي ستحدث طفرة في عدة ألعاب يمكن أن تضيف لمصر، كما أن الحكومة ستقدم مشروع القانون الرياضة الجديد للرئيس السيسي الذي سيكون خارطة طريق للنهوض بالرياضة الجديدة».

وأكمل: «البعثة المصرية التي شاركت في أولمبياد باريس 2024، أنفق عليها 1.25 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه حال تخصيص الأموال للألعاب التي ننافس عليها، لحصدت مصر عدة ميداليات».

وأردف عصام شلتوت: «يجب تطوير المنظومة الرياضية للمنافسة عالميا في البطولات المختلفة، موضحًا أن المنافسة في أفريقيا ليست مقياسا لتحقيق إنجازات عالمية».