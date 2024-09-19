وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد المصري للجمباز

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين والمصري والإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز؛ لمناقشة عدد من ملفات عمل إخلال الفترة المقبلة.



قال الدكنور أشرف صبحي: "أن الوزارة حريصة على دعم جميع الاتحادات الرياضية لتتمكن من تنفيذ خططها وبرامجها وأنشطتها من خلال الاستعانة في هذا الشأن بالدراسات التي تعدها اللجنة العلمية بالوزارة".



وجدد الوزير تأكيده أن مصر جاهزة لاستضافة البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها، والطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



من جانبه، ثمنَ إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز؛ جهود الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، على الجهود الدائمة من أجل استمرار استقرار منظومة عمل الرياضة المصرية في طريق ريادتها.