وزير الرياضة يعقد اجتماعا مع مجلس إدارة الاتحاد الافريقى للرياضة الجامعية

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية اجتماعا مع مجلس الإدارة وكذلك المكتب التنفيذى للاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية وتم خلاله مناقشة خطة عمل الاتحاد ومسارات العمل الخاصة بتنفيذ المبادرات والأنشطة والمنافسات الخاصة بالرياضة الجامعية الإفريقية وذلك بحضور جميع أعضاء المجلس والمكتب التنفيذى وممثل عن الاتحاد الإفريقي السياسي.

يأتي ذلك على هامش حضور وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية لافتتاح دورة الألعاب الأفريقية للرياضة الجامعية المقامة بدولة نيجيريا.

وأشاد جميع الحضور من مختلف دول القارة الإفريقية بالدعم والاهتمام الذى توليه الدولة المصرية للرياضة الأفريقية والدور الملموس فى تطوير المنظومة الرياضية الإفريقية على كافة المستويات ،

كما حرص الحضور على الإشادرة بالتطور الملحوظ الذى شهدته الرياضة الجامعية فى القارة الإفريقية منذ تولي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي رئاسة المجلس وخاصة فيما يتعلق بفتح آفاق جديدة للتنسيق بين الرياضة الجامعية والمنظومة الرياضية الإفريقية بشكل عام.

وخلال الاجتماع وجه الدكتور أشرف صبحى الشكر لدولة نيجيريا على حسن الاستضافة والتنظيم للدورة الأفريقية مؤكداً على ضرورة التكاتف بين مختلف المؤسسات الرياضية فى القارة الأفريقية على استمرار جهود التطوير الذى تشهده الرياضة الجامعية ودورها فى تطوير الرياضة الافريقية وكذلك استمرار التنسيق مع مختلف الاتحادات والهيئات الرياضية الافريقية من أجل تعظيم مساهمة الرياضة الجامعية فى تطوير الرياضة الافريقية فى مختلف المنافسات القارية والعالمية والأولمبية.