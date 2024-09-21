أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية 4% بدعم خفض الفائدة الأمريكية

انخفضت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات جلسة، أمس الجمعة، لكنها حققت مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي، مدعومة بخفض كبير لأسعار الفائدة وانخفاض المخزونات الأمريكية.

أسعار النفط

وانخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 39 سنتا بما يعادل نسبته 0.52% ليصل إلى مستوى سعر 74.49 دولار للبرميل، فيما زاد بما يصل نسبته نحو 4% على أساس أسبوعي.

واستقرت أسعار النفط للعقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند مستوى سعر 71.92 دولار للبرميل، في حين بلغت المكاسب الأسبوعية أكثر من 4%.

تأثرت الأسعار بظهور مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد في الصين، المستهلك الرئيسي للسلع الأساسية، وفق "رويترز".

وتعافت أسعار النفط بعد أن هبط خام برنت إلى ما دون 69 دولارا للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أعوام في العاشر من سبتمبر/ أيلول.

وصعدت أسعار النفط بأكثر من مستوى نسبته نحو 1% في جلسة الخميس غداة قرار البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.

ومن شأن خفض أسعار الفائدة عادة تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن بعض المحللين يشعرون بالقلق من ضعف سوق العمل الأميركية.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس "تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية دعمت الإقبال على المخاطرة وأضعفت الدولار ودعمت الخام هذا الأسبوع".

وأضاف: "لكن الأمر يستغرق وقتا حتى تدعم تخفيضات أسعار الفائدة النشاط الاقتصادي ونمو الطلب على النفط".

وتوقع مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى بحلول نهاية العام الجاري، وخفض نقطة مئوية كاملة العام المقبل ونصف نقطة مئوية أخرى في 2026.

استمرار توقف 12% من إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك

النفط الأميركي

قالت هيئة السلامة وحماية البيئة الأميركية، يوم الاثنين، إن أكثر من 12% من إنتاج النفط الخام و16% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة توقف عن العمل في أعقاب إعصار فرنسين.

ولا يزال 213204 براميل يوميا من النفط و298 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي خارج الخدمة بعد أن ضرب الإعصار فرنسين ساحل الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، نقلاً عن وكالة "رويترز".

واصلت أسعار النفط تسجيل المكاسب اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن إنتاج الولايات المتحدة في أعقاب الإعصار "فرانسين"، فضلا عن توقعات بتراجع مخزونات الخام الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر تشرين الثاني 16 سنتا أو 0.2% إلى 72.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش. وقفزت العقود الآجلة للخام الأميركي لشهر أكتوبر/تشرين الأول 34 سنتا أو 0.5% إلى 70.43 دولار للبرميل.