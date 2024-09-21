وزير الخارجية: التصعيد في المنطقة يرتبط بشكل أساسي بالقضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، أن التصعيد في المنطقة يرتبط بشكل أساسي بالقضية الفلسطينية.

وقال “عبدالعاطي” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، إن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة السبيل الوحيد لخفض التصعيد بالمنطقة



وتابع :"نرفض أي سياسات أحادية تمس وحدة الصومال".

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 41,391 شهيدا و95,760 مصابا





وفي إطار آخر، أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,391، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95,760 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 119 شهيدا، و209 مصابين خلال الساعات الـ72 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

العاهل الأردني يحذر من عواقب التصعيد الخطير في المنطقة

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لدى لقائه في نيويورك، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من التصعيد الخطير بالمنطقة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء "بترا".

وأكد ملك الأردن خلال اللقاء "ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة، كخطوة أولى لوقف التصعيد".

وأضاف أن "الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية يجب أن تتوقف، بما في ذلك هجمات المستعمرين المتطرفين ضد الفلسطينيين، والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

وجدد دعوته لتعزيز الاستجابة الدولية للكارثة الإنسانية في غزة، وأهمية حماية العاملين بمنظمات الإغاثة لتمكينهم من القيام بدورهم.



