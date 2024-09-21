رئيس الإدارة المركزية للتعليم يتابع مدارس يوسف الصديق بالفيوم

في أول يوم دراسي..

قام محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بمتابعة عدد من المدارس بالمحافظة منها مدرسة جبل سعد للتعليم الأساسي ، ومدرسة قصر الجبالي الابتدائية ، ومدرسة المجاهد بالصبيحي، ولذلك للاطمئنان علي الاستعدادات النهائية قبل بدء الدراسة غداً الأحد بهذه المدارس ، حيث تم التأكيد على الإنتهاء من القوائم والجداول والعجز والزيادة وتوافر عوامل الصحة والسلامة المهنية ونظافة المدارس والفصول الدراسية والحمامات كما قام بمتابعة بدء العام الدراسي الجديد بإدارة يوسف الصديق التعليمية.

متابعة المدارس وتقديم التهنئة للمعلمين والطلاب…

وقد تابع " عطية" و"قرنى" ، عدد من المدارس ومنها ، مدرسة الشواشنة الاعدادية، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية وانضباط العمل مع بداية العام الدراسي الجديد وتهنئة أبنائنا الطلاب ببداية العام الدراسي ومراجعه القوائم والسجلات والجداول ودفاتر المعلمين، والتأكيد على الانضباط في العمل، وزرع روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا الطلاب منذ الصغر، وتحفيز الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد من أجل نهضة مصر الحبيبة.

وقدم رئيس الإدارة المركزية للتعليم ، التهنئة للمعلمين والطلاب بالعام الدراسي الجديد ، وأشاد بانضباط العملية التعليمية في اليوم الأول للدراسة بمدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بحضور مسئولي التعليم بإدارة يوسف الصديق التعليمية.

جدير بالذكر ، ان الدراسة انتظمت فى عدد 81 مدرسة من محافظة الفيوم ، منهم 73 مدرسة تعليم عام ، وعدد 8 مدارس تعليم فني، وشهدت المدارس الانضباط فى العمل منذ الدقائق الأولى ، وطابور الصباح وتحية العلم ، كما تزينت قاعات رياض الأطفال من أجل استقبال الأطفال فى بداية العام الدراسي الجديد .

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