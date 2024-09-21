الأسهم اليابانية: نيكاي يسجل أفضل مكاسب أسبوعية منذ منتصف أغسطس

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية خلال تعاملات جلسة، اليوم الجمعة، مسجلا أفضل أسبوع له منذ منتصف أغسطس، لكن ارتفاع الين بعد أن مهد بنك اليابان الطريق لرفع أسعار الفائدة في المستقبل حد من المكاسب.

الأسهم اليابانية

واختتم المؤشر نيكاي التعاملات فى أسواق الأسهم اليابانية مرتفعا 1.53% عند 37723.91 نقطة، مع ارتفاع أسهم قطاع الرقائق الإلكترونية مقتفية أثر نظيراتها في الولايات المتحدة. وكسب المؤشر 1.57% خلال الأسبوع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية 0.97%.

وارتفع المؤشر نيكاي نحو 2.21% في التعاملات الصباحية، لكنه قلص مكاسبه مع ارتفاع الين بعد أن رفع بنك اليابان تقييمه للاستهلاك وسلط الضوء على تزايد حساسية التضخم لتقلبات العملة.

وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل بدون تغيير عند 0.25%، كما كان متوقعا على نطاق واسع بعد أن رفعها في مارس ويوليو .

وفي بيان قرار السياسة النقدية، وجد المسؤولون أن "الاستهلاك الخاص يتخذ مسارا تصاعديا معتدلا"، وهو تقييم أكثر تفاؤلا من الرأي السابق بأن الاستهلاك كان "متينا"، وصعد الين 0.45% عند 141.98 مقابل الدولار .

وكان المستثمرون أكثر حذرا قبل عطلة طويلة، إذ تغلق السوق في اليابان احتفالا بعطلة وطنية يوم الاثنين.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي البالغ عددها 225، ارتفع 160 سهما وانخفض 63 ولم يطرأ تغير يذكر على اثنين.

وقفز سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 5.32%، ليكون من بين أعلى خمسة أسهم من حيث المكاسب بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي.

وقلصت شركات تصنيع السيارات مكاسبها المبكرة، إذ أنهت تويوتا موتور الجلسة على ارتفاع 0.9% وكسب سهم هوندا 0.84%.

وزاد سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 4.16%، لتصبح أكبر الشركات دعما للمؤشر نيكاي من حيث النقاط.

الأسهم الأوروبية تتراجع لكن في الطريق نحو مكاسب أسبوعية

أسواق الأسهم الأوروبية

تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الجمعة، بعد مكاسب في الجلسة الماضية بدفعة من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة، في حين تتجه أسهم مرسيدس لتسجيل أسوأ أداء يومي لها في 15 شهرا بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للأرباح الأساسية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.4% ليصل إلى مستوى 519.52 نقطة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، لكنه في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وكانت تداولات جميع الأسواق الأوروبية الرئيسية في المنطقة الحمراء، باستثناء مؤشر إيبكس الإسباني فى أسواق الأسهم الأوروبية الذي ارتفع بما يصل نسبته نحو 0.1%.

وتصدرت أسهم السيارات الخسائر القطاعية أسواق الأسهم الأوروبية بانخفاض تجاوز نسبته نحو 3% بفعل هبوط سهم مرسيدس بنز 7.6% إذ خفضت شركة صناعة السيارات هامش ربحها للعام بأكمله للمرة الثانية في أقل من شهرين، بعد انخفاض إجمالي حجم المبيعات في الصين.