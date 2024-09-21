انطلاق فعاليات أمانة جدة احتفاءً باليوم الوطني الـ 94

تنظّم أمانة محافظة جدة سلسلة من الفعاليات المتميزة، احتفاءً باليوم الوطني الـ 94 للمملكة.

وتتضمن الفعاليات التي انطلقت في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة عروضًا فلكلورية شعبية، ومسابقات للأطفال، ومسرحًا ترفيهيًا، وركنًا للرسم، إلى جانب عروض الدمى المتحركة التي أضافت جوًا من البهجة والمرح, كما تم تقديم الهدايا التذكارية للأطفال لتضفي طابعًا احتفاليًا خاصًا يعزز شعور الانتماء.

كما تنطلق اليوم فعالية أخرى في حديقة الأمير ماجد، تستمر لمدة يومين، وتتضمن مجموعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية التي تستهدف جميع أفراد الأسرة، مؤكدة بذلك دور الأمانة في إشراك المجتمع في الاحتفاء بروح اليوم الوطني، وتوفير بيئة ممتعة تجسد القيم الوطنية وترسخها في قلوب الجميع.