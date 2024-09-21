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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

انطلاق فعاليات أمانة جدة احتفاءً باليوم الوطني الـ 94

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظّم أمانة محافظة جدة سلسلة من الفعاليات المتميزة، احتفاءً باليوم الوطني الـ 94 للمملكة.

وتتضمن الفعاليات التي انطلقت في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة عروضًا فلكلورية شعبية، ومسابقات للأطفال، ومسرحًا ترفيهيًا، وركنًا للرسم، إلى جانب عروض الدمى المتحركة التي أضافت جوًا من البهجة والمرح, كما تم تقديم الهدايا التذكارية للأطفال لتضفي طابعًا احتفاليًا خاصًا يعزز شعور الانتماء.

كما تنطلق اليوم فعالية أخرى في حديقة الأمير ماجد، تستمر لمدة يومين، وتتضمن مجموعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية التي تستهدف جميع أفراد الأسرة، مؤكدة بذلك دور الأمانة في إشراك المجتمع في الاحتفاء بروح اليوم الوطني، وتوفير بيئة ممتعة تجسد القيم الوطنية وترسخها في قلوب الجميع.

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