وزير البترول يجتمع بالشركاء الأجانب لبحث زيادة الإنتاجية وتطوير الحقول

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لقاءات وجلسات مباحثات مع عدد من مسؤولي الشركات الأجنبية العاملة بمصر للتناقش حول توسعة الفرص الاستثمارية وزيادة الإنتاجية وتطوير الحقول لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير.

بداية، اجتمع بدوي مع سيدرك كريمرز نائب الرئيس التنفيذى للغاز الطبيعي المسال بشركة شل الأمريكية، لبحث موقف أعمال ومشروعات شل فى مصر بمناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر وغرب الدلتا، وخططها المستقبلية فى مجال البحث والاستكشاف.

كما بحثا الطرفان سبل الإسراع من الانتهاء من تقييم مناطق غرب المتوسط بعد معالجة البيانات السيزمية وخطة وضع أول بئر بشمال كليوباترا وشمال مارينا على الإنتاج العام المالى الحالى 2024/2025، وكذلك الانتهاء من تقييم مناطق عمل شل بالبحر الأحمر ووضع خطة الحفر بتلك المناطق.

وأكد سيدرك على التزام شركة شل الكامل بدعم قطاع البترول لاستقبال المزيد من غازات منطقة شرق المتوسط لإعادة التصدير لأوروبا، للاستفادة من دورها كأحد الشركاء في مصنع الإسالة بدمياط وفى إطار كونها مُشغل للعديد من حقول منطقة شرق المتوسط، كون مصر تعم مركزا إقليميا لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعى بالمنطقة.

وأجرى المهندس كريم بدوي جلسة مباحثات مع سام دابوس، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات لمجموعة آى بي آر العالمية للطاقة حيث تم بحث موقف أعمال وأنشطة الشركة بمناطق الامتياز التابعة لها بالصحراء الغربية وخليج السويس، وخططها لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز وتطوير الحقول.

أشار بدوى إلى حزمة الحوافز الجديدة التى أطلقتها الوزارة لتشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى، لافتاً إلى أن هذه الحوافز تتضمن آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة في الإنتاج عن المعدلات الحالية، وكذلك زيادة أنشطة الحفر الاستكشافي والتنموي وعمليات الإنتاج.

وحث الوزير الشركة على استكمال عمليات الحفر والتنمية بمناطق الامتياز التابعة لها وخاصة منطقتي يدما في العلمين والفيوم، كما دعا الشركة لبحث التوسع في الأنشطة الاستكشافية والحصول على مناطق جديدة، للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام فى 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل.

بدوره، أشار سام دابوس إلى التزام المجموعة خلال السنوات الماضية بتطوير حجم استثماراتها في مصر، وتنويع أنشطتها، وتطبيق أساليب فنية مستحدثة لزيادة حجم الاحتياطيات البترولية، مؤكداً على بذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج.وتوسعة حجم الاستثمارات في مصر.

كما بحث بدوي مع جون أرديل نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية للاستكشاف، أنشطة الشركة في مصر وخططها التوسعية فى ظل رغبة الشركة في العمل في عدد من مناطق الامتياز الجديدة وسعيها لتحقيق نجاحات فى مجال البحث والاستكشاف على غرار ما تم تحقيقه فى مجال النقل والتوزيع للمنتجات البترولية.

حوافز الحكومة لدعم الاستثمار والاستقرار

استعرض الوزير حزمة الحوافز الجديدة التى تم إطلاقها بهدف تشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، إلى جانب توافر مجموعة من الفرص الاستثمارية الإضافية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

ومن جانبه استعرض نائب رئيس الشركة تقدم الأعمال في برنامج البحث السيزمي الذي تجريه الشركة في مناطق امتيازها فى مصر على مساحة حوالي 10 آلاف كيلومتر مربع، مؤكداً اعتزام الشركة وضع برامج حفر مكثفة بهدف الإسراع بتنمية أي اكتشافات يتم تحقيقها باستخدام تكنولوجيات جديدة.

كما اجتمع الوزير مع ميج أونيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة وود سايد إنرجي الأسترالية حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الجديدة وموقف أعمال البحث والاستكشاف في المناطق التي تشارك فيها الشركة الأسترالية في البحرين المتوسط والأحمر.

بينت الوزارة أن الشركة الأسترالية تدخل كشريك أساسي في منطقتي شمال الضبعة البحرية و شمال سيدى برانى بالبحر المتوسط والقطاع رقم 1 بالبحر الأحمر للبحث والاستكشاف للغاز والبترول.