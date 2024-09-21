أطعمة ومشروبات هامة لمشاكل الجهاز الهضمي

تقول أخصائية أمراض الجهاز الهضمي ألكسندرا أليسوفا خصيصًا لـ MedicForum: "إن تناول كمية كافية من السوائل أثناء الإصابة بعدوى الجهاز الهضمي أمر مهم لمنع الجفاف".

وصفت أليسوفا المشروبات بأنها الإسعافات الأولية لمشاكل الجهاز الهضمي:

شاي البابونج: شاي البابونج له خصائص مضادة للالتهابات وقد يكون له تأثير مهدئ على الجهاز الهضمي.

شاي بالنعناع: يحارب شاي النعناع الغثيان الناتج عن أنفلونزا الجهاز الهضمي ويعزز الاسترخاء.

شاي الأعشاب: يمكن أيضًا استخدام شاي الأعشاب مثل شاي الشمر أو شاي اليانسون أو شاي الكمون لعلاج أمراض الجهاز الهضمي حيث أن لها تأثيرًا مضادًا للتشنج.

المرق: يمكن لمرق الخضار أو مرق الدجاج الذي يتم تناوله بكميات صغيرة أن يوفر عناصر غذائية مهمة.

وغالبًا ما تكون عدوى الجهاز الهضمي مصحوبة بفقدان الشهية، ولكن لمنع الجفاف، من المهم استهلاك ما يكفي من السوائل والمواد المغذية، ويوصى بتناول الخضار والفواكه والحبوب والمرق بكميات صغيرة."

ماذا يمكنك أن تأكل إذا كان لديك مشاكل في الجهاز الهضمي؟

إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان أو القيء أو الإسهال أو آلام البطن، فمن المهم تناول الأطعمة اللينة وسهلة الهضم لتقليل الضغط على الجهاز الهضمي.

هذه المنتجات مناسبة للعدوى:

- توفر البسكويت الجاف أو الخبز المحمص طاقة تعتمد على الكربوهيدرات وتساعد على تهدئة معدتك.

- الأرز الأبيض المطبوخ سهل الهضم ويساعد على تماسك البراز إذا كنت تعاني من الإسهال.

- مرق الدجاج أو الحساء الصافي غني بالسوائل والملح، فإنه يعوض فقدان السوائل في حالة الإصابة بعدوى في الجهاز الهضمي.

- الموز لطيف على المعدة وغني بالبوتاسيوم. يعد التفاح المبشور أيضًا علاجًا منزليًا شائعًا لأمراض الجهاز الهضمي.

- بفضل زيوته الأساسية، يعمل الشمر على تهدئة الجهاز الهضمي.