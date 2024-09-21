عاجل
حزب الله يستهدف ثكنة زبدين وموقع الرمثا في الأراضي المحتلة بالصواريخ
السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة يؤكد تزايد التأييد الدولي للقضية الفلسطينية

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد ماجد عبدالفتاح، ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن قرار الجمعية العامة بإنهاء وجود إسرائيل على أراضي فلسطين خلال 12 شهرا هو قرار تاريخي، وأن حجم التأييد الدولي للقضية الفلسطينية يتزايد داخل أروقة الأمم المتحدة.

وأضاف عبدالفتاح، خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة تساند لبنان وسوريا ضد أي اعتداءات يتعرضان لها.

وأكد ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين حقق أكبر عدد ممكن من الأصوات، لافتا الي تزايد حجم التأييد الدولي للقضية الفلسطينية داخل أروقة الأمم المتحدة.

مواد متعلقة

شاهد بالصور.. الدرعية تحتفل باليوم الوطني السعودي الـ 94

الطيران السعودي تستضيف جلسة افتراضية عن تطوير مهارات الشباب في قمة الأمم المتحدة للمستقبل

سلطان عُمان يترأسُ اجتماع مجلس الوزراء بصلالة ويقرر زيادة بناء مدارس جديدة

سلطان عمان يشيد بالجهود المبذولة في إنجاح موسم خريف ظفار

أبو الغيط يدين الهجمات الاسرائيلية ضد لبنان ويحذر من التصعيد

المبعوث الامريكي لليبيا يزور الجامعة العربية

أبو الغيط: إسرائيل تزرع الكراهية وتقوض هيكل السلام الذي استقر لعقود

العربية للتنمية الإدارية تطلق فعاليات الملتقى الثالث لإدارة التراث حول الإتاحة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالدوحة
الجريدة الورقية