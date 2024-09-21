يلا شوت الآن.. بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلي وجورماهيا الكيني اليوم بث مباشر twitter في دوري أبطال أفريقيا

يلا شوت الآن.. بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلي وجورماهيا الكيني اليوم بث مباشر twitter في دوري أبطال أفريقيا ، تُقام مساء اليوم السبت، الموافق 21 سبتمبر 2024، مباراة مثيرة تجمع بين الأهلي المصري وجورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. تُعتبر هذه المواجهة من أبرز المباريات التي ينتظرها عشاق كرة القدم، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز بأي وسيلة ممكنة.

يدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق انتصارًا مريحًا في مباراة الذهاب التي انتهت بفوزه بثلاثية نظيفة. هذا الانتصار يمنح الفريق دفعة قوية قبل لقاء العودة، حيث يأمل اللاعبون في تقديم أداء مميز يؤكد تفوقهم على المنافس الكيني. كما أن الأهلي يشارك في هذه البطولة بصفته بطل الدوري المصري، مما يزيد من حماس الجماهير وثقتها في قدرة الفريق على تحقيق الانتصارات.

من جهة أخرى، يسعى جورماهيا لتحقيق نتيجة إيجابية لتعويض خسارته في الذهاب. يُعتبر الفريق الكيني منافسًا صعبًا، ومن المتوقع أن يقدم لاعبوه أداءً قويًا على أرض الملعب، خاصةً في مواجهة فريق بحجم الأهلي. ستكون هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات الفريقين.

لمن يرغب في متابعة أحداث المباراة، ستتوفر خدمة البث المباشر عبر منصات مثل تويتر ويلا شوت، مما يتيح للجماهير مشاهدة اللقاء في أجواء حماسية. يتطلع الجميع إلى مشاهدة لحظات مثيرة، حيث ينتظر عشاق الكرة القدم بشغف معرفة ما ستسفر عنه هذه المباراة المهمة.

في المجمل، تُعتبر مباراة الأهلي وجورماهيا فرصة لكل فريق لإظهار قوته وعزيمته في البطولة الأفريقية. مع دعم جماهيري كبير، يُتوقع أن تكون الأجواء مشحونة بالحماس، مما يجعلها واحدة من أقوى المباريات في هذا الدور.

الاهلي وجورماهيا الكيني الاياب اليوم بث مباشر تويتر

ستكون مباراة الأهلي وجورماهيا حماسية للغاية لجماهير النادي الأحمر، خاصة بعد أن تمكن الفريق من حسم التأهل بشكل شبه مؤكد بفضل الفوز الكبير الذي حققه في مباراة الذهاب في كينيا، حيث انتهت المباراة بفوز الأهلي 3-0. سجل رامي ربيعة هدفًا، بينما أضاف بيرسي تاو هدفين، مما أضفى فرحة عارمة على قلوب الجماهير.



اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

يحلم الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، خاصة أنه واجه بعض الإخفاقات في محاولاته السابقة حيث فشل في تحقيق اللقب ثلاث مرات. لذلك، يسعى الفريق جاهدًا لتحقيق هذا الحلم، مع التركيز على ضرورة التصدي لهجمات الخصم وتحقيق الفوز في مباراة العودة.

يتطلع الجهاز الفني للأهلي إلى استغلال نتيجة مباراة الذهاب لتعزيز أداء الفريق في اللقاء المرتقب. من خلال العمل على تعزيز الدفاع، يهدف الأهلي إلى منع أي فرصة لجورماهيا لزيارة شباكهم. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل الفريق على استغلال مهاراته الهجومية لتعزيز النتيجة وتحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة.

الجماهير تتطلع إلى رؤية أداء قوي من لاعبيها، حيث تعتبر هذه المباراة فرصة رائعة لإظهار قوة الفريق على الساحة الأفريقية. مع الدعم الجماهيري الكبير والتشجيع المستمر، من المتوقع أن تكون الأجواء مشحونة بالحماس والإثارة.

في النهاية، يُنتظر أن تقدم المباراة لحظات مثيرة، حيث يسعى الأهلي لتأكيد تفوقه على جورماهيا وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجله الحافل. كل الأنظار ستكون متجهة نحو الملعب، حيث يأمل الجميع في رؤية الفريق يحقق حلمه بالعودة إلى منصة التتويج.

مشاهدة مباراة الاهلي وجورماهيا الكيني العودة اليوم بث مباشر يلا شوت

من المقرر أن تنطلق صافرة الحكم لبداية أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني مساء اليوم السبت، الموافق 21 سبتمبر 2024. ستبدأ المباراة في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، بينما تنطلق في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

أما في مصر، ستبدأ المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً، بينما يتزامن انطلاقها في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية واليمن ولبنان والأردن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين وقطر. وفي الإمارات وسلطنة عمان، ستبدأ المباراة في الساعة 8:00 مساءً.

تُعتبر هذه المباراة من المباريات المهمة في دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الأهلي لتعزيز فرصه في التأهل بعد الفوز الكبير الذي حققه في مباراة الذهاب. كما تُعتبر مواجهة جورماهيا فرصة للأهلي لإظهار قوته وطموحاته في البطولة القارية.

ستقوم قناة أبوظبي الرياضية بنقل اللقاء مباشرة، مما يتيح لعشاق كرة القدم متابعة أحداث المباراة بدقة ووضوح. مع اقتراب موعد المباراة، تزداد حالة الحماس والتشويق بين الجماهير، التي تأمل في رؤية فريقها يقدم أداءً قويًا ومتميزًا.

تعتبر هذه المباراة جزءًا مهمًا من مسيرة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الفريق لتحقيق لقبه الثالث. تتجه الأنظار نحو الملعب، حيث يأمل الجميع في رؤية فريقهم يحقق الانتصار ويعزز من مكانته في البطولة. مع دعم الجماهير ووجود كوكبة من النجوم، من المتوقع أن تكون الأجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

تشكيلة الأهلي امام جورماهيا اليوم في اياب دوري ابطال افريقيا

يستعد السويسري مارسيل كولر اليوم بقوة للعب مباراة الإياب امام نادي جورماهيا الكيني ضمن دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا 2024 /2025، ومن المتوقع ان يبدأ بتشكيلة قوية لسير المباراة كما هو المطلوب، ومن المتوقع ان يبدأ بالتشكيلة الاتية:

- في المرمى: محمد الشناوي.- بينما وفي الدفاع: يحيي عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.- بينما ياتي في خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق.- وفي الهجوم يبدأ بـ : حسين الشحات، وسام أبو علي، بيرسي تاو.