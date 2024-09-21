بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا ، يختتم اليوم الجمعة فريق الأهلي استعداداته لمواجهة جورماهيا الكيني غدًا السبت على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. يسعى الأهلي لتحقيق انتصار جديد يضمن له التأهل إلى دور المجموعات بعد الأداء القوي الذي قدمه في مباراة الذهاب.

في المباراة السابقة التي أقيمت في العاصمة نيروبي، حقق الأهلي فوزًا مستحقًا بثلاثية نظيفة، حيث سجل بيرسي تاو هدفين، بينما أضاف رامي ربيعة الهدف الثالث. كان أداء الفريق مميزًا، مما منح اللاعبين ثقة كبيرة قبل مباراة العودة، حيث يسعون لتأكيد تفوقهم على جورماهيا.

تأتي هذه المباراة في ظل معنويات مرتفعة، خاصة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في البطولة. يتمتع الأهلي بتاريخ حافل في دوري أبطال أفريقيا، ويأمل في إضافة إنجاز جديد إلى سجله. تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، تمتع الفريق بتكتيك متميز واستعداد جيد لمواجهة جميع التحديات.

يتوقع أن يكون استاد القاهرة الدولي مملوءًا بالجماهير المتحمسة التي ستدعم الأهلي في هذه المواجهة الحاسمة. يعتبر الدعم الجماهيري عنصرًا حاسمًا في نجاح الفريق، حيث يشجع اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.

في المجمل، تعتبر مباراة الغد فرصة للأهلي لتأكيد قوته وبدء مشواره القوي في البطولة الأفريقية. يتطلع الجميع إلى أداء قوي من اللاعبين وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من مكانتهم في الساحة الأفريقية.

موعد مباراة الاهلى أمام جورماهيا الكينى

يلتقي الأهلي مع جورماهيا الكيني غدًا السبت في السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا. بعد فوزه الكبير في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، يسعى الأهلي لتأكيد تفوقه وضمان التأهل إلى دور المجموعات.

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اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

يملك الفريق معنويات مرتفعة بفضل الأداء القوي الذي قدمه في اللقاء السابق، حيث سجل بيرسي تاو هدفين ورامي ربيعة هدفًا آخر. يتطلع اللاعبون إلى تقديم عرض مميز في حضور جماهيري كبير، مما يعزز من فرصهم في تحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة على اللقب الأفريقي. ستكون المباراة فرصة جديدة للأهلي لإظهار قوته وإصراره في البطولة.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى دورى ابطال افريقيا

يمكن متابعة جميع مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025 بدءًا من دور المجموعات عبر قناة أون تايم سبورت، التي ستقوم أيضًا بتغطية احتفالات تتويج الفريق بدرع الدوري. يُعتبر الأهلي أحد أبرز الأندية الأفريقية، حيث يحمل لقب دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين، بعد أن توج بالبطولة في النسخة الماضية بفوزه على الترجي التونسي بهدف نظيف بمجموع المباراتين. وفي النسخة التي سبقتها، حقق الأهلي اللقب على حساب الوداد المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

يمثل الأهلي مصر في دوري أبطال أفريقيا بجانب بيراميدز، بينما يشارك الزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية. يُعد الأهلي من الأندية الكبيرة في القارة السمراء، وقد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية في النسخة الحالية، مما يمنحه فرصة للتركيز على المنافسة مباشرة من دور المجموعات.

يسعى الأهلي لتحقيق نتائج إيجابية والحفاظ على لقبه، حيث يأمل الجماهير في رؤية فريقهم يتألق مجددًا في البطولة. مع وجود مجموعة من اللاعبين المميزين تحت قيادة المدرب، من المتوقع أن يقدم الفريق أداءً قويًا في المباريات القادمة.

تعتبر هذه النسخة من دوري أبطال أفريقيا فرصة للأهلي لاستعراض قوته وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى تاريخه الحافل بالبطولات. يتطلع الجميع لمتابعة المباريات عبر قناة أون تايم سبورت، حيث ستُضفي تغطية القناة طابعًا خاصًا على هذا الحدث الرياضي المهم.