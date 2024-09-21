مشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة الأهلي الإياب بث مباشر بـدون تقطيع

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بث مباشر مباراة الاهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

بات الأهلي قريبًا من التأهل إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا في لقاء الذهاب أمام فريق جورماهيا الكيني. انتهت المباراة بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، سجلها الثنائي رامي ربيعة وبيرسي تاو، حيث أظهر الفريق أداءً قويًا ومتميزًا خلال اللقاء.

عاد الأهلي من كينيا بانتصار مستحق، مما يعزز فرصه في التأهل، ويعكس قوة الفريق واحترافيته في المنافسات القارية. سجل رامي ربيعة هدفًا رائعًا، بينما تألق بيرسي تاو بتسجيل هدفين، ليكونا عاملين أساسيين في هذا الانتصار الذي يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف النادي في البطولة.

يسعى الأهلي لتأكيد تأهله إلى دور المجموعات من خلال تحقيق الفوز في مباراة العودة، والتي ستقام على أرضه. يتمتع الفريق بدعم جماهيري كبير، مما يساهم في تحفيز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم. المدرب وفريق العمل يركزون على ضرورة عدم الاستهانة بالخصم، رغم التفوق في مباراة الذهاب.

يمتلك الأهلي تاريخًا حافلًا في دوري أبطال أفريقيا، ويأمل في إضافة إنجاز جديد إلى سجله الناصع. تترقب الجماهير بفارغ الصبر هذه المباراة الهامة، حيث سيكون الفوز فيها بمثابة تأكيد للتأهل، وفتح باب المنافسة على اللقب.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

في المجمل، تُعد مباراة العودة فرصة للأهلي لإظهار قوته على الساحة الأفريقية، وتأكيد مكانته بين الأندية الكبرى في القارة. كل الأنظار ستكون متجهة نحو ملعب المباراة، حيث يتطلع الجميع إلى رؤية أداء مميز ونتيجة إيجابية تؤكد تأهل الفريق.

شاهد مباراة الاهلي وجورماهيا الكيني اليوم

نجح الأهلي في الحفاظ على نظافة شباكه خلال المباراة الماضية أمام جورماهيا، ليحقق إنجازًا جديدًا يتمثل في كونه المباراة رقم 64 التي يُسجل فيها هذا الرقم خارج ملعبه. يعكس هذا الأداء الدفاعي القوي كفاءة الفريق في التنظيم الدفاعي، ويعزز من روح المنافسة في البطولة الأفريقية.

كما وسع الأهلي رقمه القياسي في سلسلة عدم الخسارة في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليصل إلى 23 مباراة على التوالي، وذلك تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر. تُظهر هذه السلسلة نجاح كولر في توجيه الفريق نحو مستويات متقدمة، مما يُضفي مزيدًا من الثقة على اللاعبين ويجعلهم قادرين على المنافسة بقوة في البطولات القارية.

علاوة على ذلك، يُنتظر أن يتسلم الأهلي لقب دوري نايل بعد مباراة جورماهيا الليلة، وهو اللقب الذي توج به الفريق في الموسم الماضي. تم التنسيق بين الأهلي ورابطة الأندية لتسليم درع الدوري عقب المباراة، حيث تم تأجيل هذه الخطوة لفترة سابقة، وتمت الموافقة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على هذه الخطوة.

تُعد هذه اللحظة مهمة للغاية بالنسبة لجماهير الأهلي، التي تأمل في الاحتفال باللقب الجديد في أجواء من الحماس. تتجه الأنظار نحو ملعب المباراة، حيث يتطلع الفريق لتأكيد تفوقه على جورماهيا وتحقيق انتصار آخر يعزز من آماله في المضي قدمًا في البطولة الأفريقية.

موعد مباراة الاهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

تُقام مباراة الأهلي وجورماهيا مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة حاسمة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا. تتطلع جماهير الأهلي إلى تحقيق فريقهم الفوز وتأكيد التأهل إلى دور المجموعات بعد انتصاره الكبير في مباراة الذهاب.

تنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، مما يتيح لعشاق كرة القدم متابعة اللقاء في أجواء حماسية. سيكون استاد القاهرة الدولي مملوءًا بالجماهير التي تساند فريقها، في لحظة تُعتبر مهمة بالنسبة للأهلي، الذي يسعى للحفاظ على سجله الناصع في البطولة الأفريقية.

يدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أدائه المميز في المباراة السابقة، حيث نجح في تحقيق الفوز والحفاظ على نظافة شباكه. يتطلع الفريق لتقديم عرض قوي وتحقيق انتصار آخر أمام جورماهيا، مما يعزز من فرصه في التقدم بالبطولة.

مع وجود كوكبة من النجوم في صفوف الأهلي، يتوقع أن تكون المباراة مثيرة، حيث يسعى الفريق لاستغلال الدعم الجماهيري وتحقيق الفوز الذي يعزز من مكانته في الساحة الأفريقية.