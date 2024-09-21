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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

ميقاتي يُلغي سفره إلى نيويورك.. تفاصيل

ميقاتي
ميقاتي

قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلغاء سفره الى نيويورك المقرر في إطار تكثيف التحرك الديبلوماسي اللبناني، خلال أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لوقف العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان والمجازر التي يرتكبها العدو".

 

وأضاف: "إلّا أنّه في ضوء التطورات المرتبطة بالعدوان الاسرائيلي على لبنان قرّرت العدول عن السفر، واتّفقت، بعد التشاور والتنسيق مع وزير الخارجية، على عناوين التحرّك الديبلوماسي الخارجي الملحّ في هذه المرحلة".

 

لا أولوية في الوقت الحاضر تعلو على وقف المجازر 

كما جدّد ميقاتي التأكيد، في بيان، على أنّ "لا أولوية في الوقت الحاضر تعلو على وقف المجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي والحروب المتعددة الانماط التي يشنها".

 

وطالب "المجتمع الدولي والضمير الإنساني باتخاذ موقف واضح من هذه المجازر الفظيعة، كما طالب بـ"إقرار قوانين دولية لتحييد الوسائل التكنولوجية المدنية عن الاهداف العسكرية والحربية".

 

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