شاهد بالصور.. الدرعية تحتفل باليوم الوطني السعودي الـ 94

أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية رزمة من الفعاليات المتنوعة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين، تحت شعار (معزي : عز وعزوة) اعتزازًا بالتراث الوطني الغني وتعزيزًا للوحدة الوطنية، واحتفاءً بإرث الملك الموحّد عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وتعبيرًا عن عمق الانتماء الوطني الذي انطلق من الدرعية، التي أصبحت اليوم رمزًا حضاريًا وتاريخيًا على مستوى العالم.

واحتضن حي الطريف التاريخي عددًا من العروض التفاعلية، كعروض السامري والقصائد الحيّة، إضافةً للجلسات التاريخية الثقافية بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، التي تتناول قصصًا من رحلة توحيد المملكة العربية السعودية وشخصية الملك عبدالعزيز، كما ستضم فعاليات حي الطريف التاريخي العرضة السعودية التي سيتم تفعيلها في اليوم الوطني.



وفي الجهة المقابلة، ضم مطل البجيري عددًا من الفعاليات، منها معرض معزي الذي يقدّم تجربةً استثانيةً تُروى من خلالها القصص والملاحم الوطنية التي تستعرض تاريخ المملكة منذ تأسيسها، إضافةً لـ"النخلة التفاعلية" التي تنمو مع كل منشورٍ تتم مشاركته عبر وسم عزوعزوة على منصة اكس، كما ستحصل أكثر 10 منشورات تفاعلًا على جوائز قيمة.

وتتنوع الفعاليات لتشمل حدائق الفيصلية والخالدية التي تضم العديد من الفعاليات التعليمية والترفيهية وتستهدف مختلف شرائح المجتمع من السكان والزوار، بالإضافة لعروضٍ أخرى كمسيرة الهجن والخيل، والمسيرة العسكرية بمشاركة أكثر من 1000 مشارك من مختلف القطاعات العسكرية، ومسيرة اليوم الوطني بمشاركة فرقة العرضة التي ستجوب شوارع وأحياء الدرعية، كما ستستمر فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ 94 في الدرعية لأربعة أيام، حتى يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2024م.

يذكر أن فعاليات هذا العام تضمّنت ولأول مرة العرض الحصري لأكبر أوركسترا من نوعها في العالم باستخدام 500 من أجهزة Echo من أليكسا، التي تتناغم لتعزف النشيد الوطني السعودي ومجموعة من المقطوعات الغنائية المميزة من الإرث السعودي الغني؛ لإبراز الهوية الوطنية الأصيلة واستعراض الثقافة السعودية الثرية.

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