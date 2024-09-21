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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

تامر فرج: لو صرفت أكتر من 1000 جنيه في خروجة يجيلي ذبحة

تامر فرج
تامر فرج

 اعترف الفنان تامر فرج بأنه قرر أن يمتنع عن السفر إلى الساحل الشمالي منذ أكثر من سنتين، مشيرًا إلى إن الأمر أصبح سيئًا جدًا، كما أعرب عن استيائه من فيديوهات الشباب الذين يتباهون بالمبالغ التي يصرفونها هناك، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي محمود القصاص ببرنامج "راقي" المذاع عبر قناة TEN الفضائية.

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تامر فرج: مكنش عندي غير جزمتين وبطلت أروح الساحل من سنتين: 

 وأضاف تامر فرج: “بطلت أروح الساحل ولما كنت بروح كنت بكون معزوم عند شقيقة زوجتي، ولا أمتلك أي شئ هناك كما يعتقد البعض”.

تامر فرج

 وأوضح أنه شخص لا يحب السفه نهائيًا، فمنذ نشأته وحتى دخوله التمثيل لم يكن لديه سوى حذاءين فقط واحدة سوداء وأخرى بنية، وليس لأنه لم يكن يمتلك المال فهو كان مرشدًا سياحيًا ويكسب جيدًا جدًا، ولكن حتى لا يشغل باله في أمور مثل الملابس، وكان يرتدي بنطلون جينز أسود فقط.

 واختتم تامر فرج: "أنا لو روحت اتفسحت في يوم وصرفت أكتر من 1000 جنيه ممكن يجيلي ذبحة، خصوصًا أن هناك بعض الأشخاص يعتقدون أن الفنانين مسرفين ويحتفلون طوال أيامهم".

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