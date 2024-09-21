ما هي عملية الاحتيال عبر الإنترنت Pharming ونصائح للبقاء آمنًا

Pharming هو نوع من الاحتيال عبر الإنترنت حيث يتم تثبيت التعليمات البرمجية الضارة سراً على موقع ويب شرعي أو خادم شبكة، وإعادة توجيه المستخدمين غير المطلعين إلى مواقع ويب احتيالية. غالبًا ما يحدث هذا إعادة التوجيه دون علم المستخدم أو موافقته.

لا يتطلب منك Pharming النقر فوق رابط أولي. إنه يعمل عن طريق وضع تعليمات برمجية ضارة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو في خادم إنترنت Lebel والذي يعيد توجيهك تلقائيًا إلى جانب بديل مزيف عندما تحاول الوصول إلى موقع شرعي. تم تصميم هذا الموقع لانتحال هوية الموقع الأصلي ويهدف إلى خداعك لمشاركة بيانات الاعتماد الخاصة بك.



كيف يعمل Pharming؟

خوادم DNS المخترقة: غالبًا ما يستهدف المتسللون خوادم نظام اسم المجال (DNS)، والتي تترجم عناوين مواقع الويب (URLs) إلى عناوين IP رقمية. من خلال اختراق هذه الخوادم، يمكن للمهاجمين التلاعب بسجلات DNS، وتوجيه المستخدمين إلى مواقع ويب ضارة بدلاً من الوجهة المقصودة.

حقن التعليمات البرمجية الخبيثة: قد يقوم المهاجمون أيضًا بحقن التعليمات البرمجية الخبيثة في مواقع الويب المشروعة، إما من خلال نقاط الضعف في نظام إدارة محتوى الموقع أو من خلال استغلال ثغرات أمنية في خادم الويب. يمكن لهذا الكود بعد ذلك إعادة توجيه المستخدمين إلى مواقع التصيد الاحتيالي أو المصابة بالبرامج الضارة.

نصائح للبقاء في مأمن من التصيد الاحتيالي:

التحقق من عناوين URL الخاصة بالموقع: تحقق دائمًا من عنوان URL الخاص بالموقع الذي تزوره. ابحث عن أي أحرف غير عادية أو أخطاء إملائية.

استخدام متصفحات وبرامج مكافحة فيروسات موثوقة: حافظ على تحديث متصفح الويب وبرامج مكافحة الفيروسات لديك بأحدث تصحيحات الأمان. غالبًا ما تحتوي المتصفحات الموثوقة على ميزات أمان مدمجة للحماية من هجمات التصيد الاحتيالي.

كن حذرًا من رسائل البريد الإلكتروني التصيدية: كن حذرًا من رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها، وخاصة تلك التي تطلب معلومات شخصية أو تحتوي على روابط مشبوهة. لا تنقر أبدًا على الروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني من مرسلين غير معروفين.

استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN): يمكن أن تساعد الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) في حماية خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت من خلال تشفير حركة الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك.

تجنب شبكات Wi-Fi العامة: غالبًا ما تكون شبكات Wi-Fi العامة أقل أمانًا من الشبكات الخاصة. تجنب استخدام شبكات Wi-Fi العامة للأنشطة الحساسة مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو التسوق.

باتباع هذه النصائح، يمكنك تقليل خطر الوقوع ضحية لعملية احتيال عبر الإنترنت بشكل كبير وحماية معلوماتك الشخصية عبر الإنترنت.