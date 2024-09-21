سلطان عمان يشيد بالجهود المبذولة في إنجاح موسم خريف ظفار

في ضوء ما أشارت إليه التقارير حول ارتفاع عدد زوار ‎خريف ظفار إلى مليون زائر حتى نهاية أغسطس الماضي، أشاد السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بالجهود المبذولة من قِبل الجهات المعنية لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية والفعاليات والبرامج الموجهة لاستقطاب السياح إلى محافظة ‎ظفار، الأمر الذي ساعد في إنجاح ‎موسم الخريف لهذا العام.

وأشار إلى أهمية استمرار دراسة تطلعات السائح وتطوير الفعاليات والخدمات المقدّمة بما يضمن زيادة أعدادهم خلال المواسم القادمة، جاء ذلك خلال كلمته اثناء اجتماع مجلس الوزراء بقصر المعمورة العامر بصلالة.