حزب الله يقصف مقر الدفاع الجوي الإسرائيلي في ثكنة كيلع بصواريخ الكاتيوشا

قصف حزب الله مقر الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلي في ثكنة كيلع بصلية ‏من صواريخ الكاتيوشا، ورداً على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 21-9-2024 مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بصلية ‏من صواريخ الكاتيوشا. ‏

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