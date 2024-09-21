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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حزب الله يقصف مقر الدفاع الجوي الإسرائيلي في ثكنة كيلع بصواريخ الكاتيوشا

بوابة الوفد الإلكترونية

قصف حزب الله مقر الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلي في ثكنة كيلع بصلية ‏من صواريخ الكاتيوشا، ورداً على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 21-9-2024 مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بصلية ‏من صواريخ الكاتيوشا.  ‏ 

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