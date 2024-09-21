حزب الله يقصف مقر الدفاع الجوي الإسرائيلي في ثكنة كيلع بصواريخ الكاتيوشا
قصف حزب الله مقر الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلي في ثكنة كيلع بصلية من صواريخ الكاتيوشا، ورداً على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.
وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 21-9-2024 مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بصلية من صواريخ الكاتيوشا.