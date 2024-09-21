الزوجة الثالة للنبي.. طلقها الرسول وردها بأمر من جبريل

قالت دار الإفتاء المصرية أن السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب هى زوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كان قد طلقها النبي طلقة فأمره جبريل عليه السلام أن يراجعها وقال له: “ راجع حفصة فإنها صوامه قوامة وهى زوجتك في الجنة".

وجاء ذلك خلال حملة دار الإفتاء التوعوية (ولد الهدى) لمعرفة رسول الله وشمائله وأمهات المؤمنين خلال شهر مولده ربيع الأول، وعن السيدة حفصة فقد نزلت فيها آيات محكمات بكتاب الله تعالي، يزكيها ويعاتبها -رضي الله عنها وأرضاها-، فقد كانت بنت أمير المؤمنين وزوجة سيد الخلق أجمعين، قضت حياتها الشريفة في كنف رسول الله، فروت عنه ستين حديثًا، وجمعت كتاب الله في صدرها وحفظته في أمانتها وحين طلقها النبي رجعت إليه بوحى من الله مع سيدنا جبريل يزكي قدرها ويبشره بأنها زوجته في الجنة.

بنت الفاروق وزوجة المهاجر:



هى الصحابية الجليلة زوجة رسول الله وبنت الخليفة أمير المؤمنين السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية القرشية، وأمها زينب بنت مظعون -رضي الله عنهم-، وكان لها حوالي ثلاثة عشر أخًا من أبيها وهى أكبرهم سنًا، وتلتقي في نسبها مع رسول الله عند كعب بن لؤي.



ولدت في مكة المكرمة قبل البعثة بخمس سنوات، كانت قريش حينها تعيد بناء الكعبة، عُرف عنها الفصاحة والبلاغة وحسن الخطابة وكانت من النساء القلائل الذين تعلموا الكتابة، أسلمت لله تعالي في مكة مع أبيها الفاروق سنة خمسة من البعثة.



تزوجت خُنيس بن حذافة السهمي، وقد كان من أوائل المسلمين المهاجرين إلى الحبشة تمسكًا بدينهم، ثم عاد بخنيس ليؤيد رسول الله وهاجرت معه إلى المدينة المنورة، وقد شهد غزوتي بدر وأحد، وأصيب في غزوة أحد بجروج عميقة توفي على إثرها ودفن بالبقيع.



زوجة الرسول وبنت أمير المؤمنين:



ظلت السيدة حفصة حزينة على فراق زوجها، وسيدنا عمر مكروب على مصاب ابنته وقد قاربت أشهر العدة على الانتهاء ولم يأتي أحدًا لطلبها، فسارع ليبحث لها على زوج صالح، ولما تقطع السبل وازداد خوف الفاروق عليها جاءته البشرى من أشرف خلق الله لتكون زوجة لسيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- وأم المؤمنين.



عاشت أمنا حفصة في بينت النبوة وكانت شديدة الغيرة والحب على سيدنا محمد وقد عهد عندها بسر ولكنها أخبرت السيدة عائشة فنزل فيها قرآن في مستهل سورة التحريم: "وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا" إلى آخر الآيات

الكريمة، وقد طلقها نبي الله إثر ذلك ولكن نزل سيدنا جبريل بأمر من الله بمراجعتها قائلًا: "راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك فى الجنة"



حارسة القرآن:

قد عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المخطوطة الأولى من القرآن عند ابنته السيدة حفصة رضي الله عنها، فظلت في أمانتها خوفًا من ضياع القرآن ولكنه محفوظ بإذن من الله، وبعدما انتقل سيدنا عمر إلى الله تعالى، وفي عهد عثمان بن عفان أُخذت منها الرقاع لجمع القرآن في مصحف واحد بعد حروب الردة، وما نتج عنها من فقد الكثير من حفظة القرآن، وبعد أن تم أمر الله رجعت الرقاع إليها، وقيل حتى لا نفجعها فيها، فقد كانت شديدة التعلق بكتاب الله وتحفظه عن ظهر قلب، وكثيرًا ما عكفت على تدبره وتلاوته وكان هذا ما شجع أمير المؤمنين على حفظه في أمانتها.

وفاة أمنا حفصة:

مكثت بعد وفاة الحبيب المصطفى في بيتها صوامة قوامة تتلو كتاب الله، ولها خبطة شهيرة بعد وفاة أبيها الخطاب، ووافتها المنيّة سنة إحدى وأربعين بالمدينة المنورة، وكان عمرها ستون سنة، ودفنت بالبقيع -رضي الله عنها- وعن أمهات المؤمنين جميعًا.