قررت نيابة مركز الخانكة حبس 3 عناصر اجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات بحوزتهم أسلحة نارية ذخيرة مختلفة الأعيرة كما قررت النيابة ارسال المضبوطات الى المعمل الجنائى، وطلب تحريات مباحث مركز شرطة الخانكة حول ظروف وملابسات الواقعة وطلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

حبس 3 عناصر إجرامية لحيازاتهم أسلحة نارية بالقليوبية

وقررت نيابة العبور حبس عنصر إجرامى، وبحوزته بندقية خرطوش وفرد محلى وكيلو ونصف مخدرات 4 أيام على ذمة القضية.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد ورود معلومات بقيام عناصر تشكيل عصابى مسلح بدائرة مركز شرطة الخانكة بحيازة أسلحة نارية وذخيرة .

وتم تشكيل فريق بحث وتوصلت تحرياته الى ان المتهمين 3 أشخاص ولهم معلومات جنائية ويحوزون اسلحة نارية الية وخرطوش وذخيرة وعقب تقنين الإجراءات، قامت قوة كبيرة من مباحث المركز والقى القبض عليهم جميعا وبحوزتهم 2 بندقية آلية و2 بندقية خرطوش و طبنجة و فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وألقت مباحث قسم ثان العبور القبض على عنصر إجرامى له معلومات جنائية وبحوزته بندقية خرطوش وفرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و 1,200 كيلو جرام من الحشيش المخدر ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.