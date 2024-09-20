سقوط قذائف وتسجيل أضرار في البنى التحتية في عدة مواقع شمال فلسطين المحتلة

أعلنت الشرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم، عن سقوط عدة قذائف في مناطق متفرقة شمالي البلاد، ما أدى إلى تسجيل أضرار في البنى التحتية في تلك المواقع.

وذكرت الشرطة في بيان رسمي أن القذائف تسببت في إلحاق أضرار مادية ببعض المنشآت الحيوية والبنى التحتية، بما في ذلك الطرق وشبكات الكهرباء. وأضافت أن فرق الطوارئ والإطفاء تعمل على الأرض للتعامل مع الأضرار وإصلاحها، وضمان سلامة السكان في المناطق المتضررة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بشرية حتى الآن، فيما دعت السلطات السكان إلى التزام الحذر والبقاء في أماكن آمنة.

وتأتي هذه التطورات في ظل التصعيد المستمر في المنطقة الشمالية لإسرائيل، حيث تشهد المنطقة تبادلاً مكثفاً للنيران بين إسرائيل وجهات عسكرية في لبنان.

13 شهيدًا بينهم 3 أطفال و3 نساء في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح

أفادت وسائل إعلام عربية بأن قصفًا إسرائيليًا استهدف منزلين في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح أسفر عن مقتل 13 شخصًا، بينهم 3 أطفال و3 نساء.

وذكرت التقارير أن الغارة وقعت في وقت مبكر من صباح اليوم، حيث أدت إلى تدمير المنزلين بشكل كامل واندلاع حرائق في المنطقة. كما أصيب عدد من المدنيين بجروح متفاوتة، مما زاد من عدد الحالات الحرجة التي تستدعي تدخلات طبية عاجلة.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى رفح أن الفرق الطبية تتعامل مع حالات الإصابة، وتقوم بنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وتأتي هذه الهجمات في إطار تصعيد مستمر للأعمال العسكرية في المنطقة، مما يساهم في تفاقم الوضع الإنساني في غزة. كما تعبر هذه الأحداث عن تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في ظل النزاع المستمر.

وزارة الصحة اللبنانية: 8 شهداء و59 جريحًا في حصيلة جديدة للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 8 شهداء و59 جريحًا.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب خطورة بعض الإصابات، مشيرةً إلى أن فرق الإسعاف لا تزال تعمل في موقع القصف لإجلاء المصابين وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وكانت الغارة الإسرائيلية قد استهدفت فجر اليوم أحد المباني السكنية في منطقة الجاموس بالضاحية، وهي معقل لحزب الله، مما تسبب في دمار واسع النطاق. وشهدت المنطقة حالة من الاستنفار الأمني، بينما تعمل فرق الإطفاء والدفاع المدني على إخماد الحرائق الناجمة عن القصف.

وتأتي هذه الغارة في ظل تصاعد التوترات بين حزب الله وإسرائيل، في وقت يشهد فيه لبنان حالة من الغليان بسبب التصعيد العسكري في المنطقة.