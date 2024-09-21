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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

انضمام طب المنوفية الأهلية للدليل العالمي لكليات الطب

رئيس جامعه المنوفيه
رئيس جامعه المنوفيه

أعلن الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية، أن كلية الطب بجامعة المنوفية الأهلية، قد حازت على اعتراف دولي وضمها إلى الدليل العالمي لكليات الطب، مؤكدا أن هذا الإنجاز يمثل تتويجًا للجهود المتواصلة لجميع من ساهم في هذا النجاح والمجهودات المبذولة لتقديم تعليم طبي عالي الجودة، وتأهيل أطباء قادرين على المنافسة في الساحة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، أن إدراج كلية الطب في الدليل العالمي لكليات الطب يمثل قفزة نوعية في المسيرة الأكاديمية لجامعة المنوفية الأهلية وهى أحد مؤسسات التعليم العالي والتي حظيت بدعم رئاسي لتقديم خدمة تعليمية متميزة تواكب متطلبات سوق العمل المحلى والدول وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما تهدف إلى المنافسة العالمية، وطرح برامج تعليمية متخصصة، مع إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي يقوم على الشراكات الدولية مع الجامعات المُصنفة دوليًا، ومواكبة التطور المعاصر في برامج التعليم على المستوى الدولي.

إنجاز جديد لجامعة المنوفية الأهلية 


وأضافت الدكتورة نانسي أسعد أن هذا الإنجاز يعني إتاحة فرص عالمية للطلاب، وتعليم عال الجودة، ومستقبل مهني واعد، وبالنسبة للكلية يمثل اعترافًا دوليًا بجودة برامج جامعة المنوفية الأهلية، وتعزيزًا لسمعتها، وتوفير بيئة تعليمية محفزة.

وأوضح الدكتور أحمد حمدان أن الذي يميز البرنامج الطبي بجامعة المنوفية الأهلية، وجود منهج دراسي متكامل يغطي جميع جوانب العلوم الطبية، مع التركيز على الجانب العملي والتطبيقي، وهيئة تدريس متميزة، ومختبرات وأجهزة متطورة، بجانب الشراكات الدولية وتتيح للطلاب فرص التدريب والتبادل الأكاديمي في مؤسسات مرموقة حول العالم.

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