إعصار يضرب ألدرشوت.. أضرار جسيمة للممتلكات وسقوط أشجار

ضرب إعصار منطقة ألدرشوت في هامبشير الانجليزيه، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات وسقوط عدد من الأشجار.

وقد ذكرت منظمة أبحاث الأعاصير والعواصف أنها رصدت عمود الهواء المتحرك الذي قطع مسافة حوالي 1.2 ميل (2 كم) في المنطقة بعد الظهر بقليل.

الجدير بالذكر أن مجلس بلدية راشمور أفاد بأنه لم يُسجل أي إصابات نتيجة لهذا الإعصار.

وقد حثت السلطات السكان على الاتصال بخدمات الطوارئ في حال رصدوا أشجارًا متضررة قد تشكل خطرًا.

صرحت خدمات الإطفاء والإنقاذ في هامبشير وجزيرة وايت: "يشارك رجال الإطفاء في استجابة مشتركة لحادث في ألدرشوت بعد أن تضررت عدد من الممتلكات والأشجار بفعل الرياح القوية".

وقد تم استدعاء فرق الإطفاء من راشمور وسوراي بعد ظهر يوم الحادث، وهم يعملون بشكل وثيق مع الوكالات الشريكة لتأمين المنطقة.

انتشرت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تظهر إعصارًا يرفع الحطام في الهواء، فيما تم رؤية قطع من بلاط السقف متناثرة على الطرق والأرصفة.

كما تضررت الحدائق في ألدرشوت بفعل هذا الإعصار.

أضافت أليكسيس غرين، المذيعة الرئيسية في قسم الطقس في بي بي سي:

"تشهد المملكة المتحدة، في المتوسط، حوالي 30 إعصارًا سنويًا، على الرغم من أن هذا الرقم يختلف من عام لآخر، لذا فهي جزء من مناخنا. ومع ذلك، فهي نادرة في أي موقع محدد".

جاء هذا الإعصار بعد يوم واحد من إصدار مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا من العواصف الصفراء، عقب أسبوع شهد فيه الجنوب درجات حرارة تتجاوز 20 درجة مئوية. وقد شهدت المنطقة أيضًا برق ورعد خلال الوقت الذي تم فيه رصد الإعصار.

وأكد بول نايتلي، رئيس منظمة أبحاث الأعاصير والعواصف، أن ما حدث هو إعصار.

وأضاف لبي بي سي: "تكوين الأعاصير لا يزال موضوعًا للبحث المكثف، ولا تزال آلياته الدقيقة غير مفهومة.

ومع ذلك، فإن وجود دوران مسبق في الغلاف الجوي السفلي يمكن أن يتمدد بفعل الهواء الصاعد القوي في العواصف الرعدية، ويتم تركيزه ليشكل إعصارًا. ومن المحتمل أن يكون هذا ما حدث اليوم".

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