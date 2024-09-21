بلينكن يشيد بدعم مالطا الثابت للقيم الأطلسية والأوروبية

أشاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بدعم مالطا الثابت للقيم الأطلسية والأوربية، وذلك في سياق تهنئته لها بعيد الاستقلال الذي تحتفل به اليوم "السبت".

وأعرب بلينكن- في بيان له - عن اعتزاز بلاده "بصداقتها عميقة الجذور مع مالطا"،وقال هي رابطة ازدهرت منذ تأسيس دولتنا قبل أكثر من قرنين.

وأثنى وزير الخارجية الأمريكي على دور مالطا القيادي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وكرئيس لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووصفه بـ"المثالي".

وأضاف "نحن واثقون من أن تعاوننا سوف يتعمق بناءً على تفانينا المشترك في دعم حقوق الإنسان وتعزيز السلام والازدهار، ومن خلال الروابط بين الشعبية التي تربط بلدينا معًا".