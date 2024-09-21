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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بلينكن يشيد بدعم مالطا الثابت للقيم الأطلسية والأوروبية

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أشاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بدعم مالطا الثابت للقيم الأطلسية والأوربية، وذلك في سياق تهنئته لها بعيد الاستقلال الذي تحتفل به اليوم "السبت". 

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وأعرب بلينكن- في بيان له - عن اعتزاز بلاده "بصداقتها عميقة الجذور مع مالطا"،وقال هي رابطة ازدهرت منذ تأسيس دولتنا قبل أكثر من قرنين.

وأثنى وزير الخارجية الأمريكي على دور مالطا القيادي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وكرئيس لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووصفه بـ"المثالي". 

وأضاف "نحن واثقون من أن تعاوننا سوف يتعمق بناءً على تفانينا المشترك في دعم حقوق الإنسان وتعزيز السلام والازدهار، ومن خلال الروابط بين الشعبية التي تربط بلدينا معًا".

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