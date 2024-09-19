دبلوماسي سابق يكشف سبب تجنب "بلينكن" زيارة إسرائيل بعد مغادرة القاهرة (فيديو)

قال حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لمصر تأتي في وقت يتزامن مع التصعيد الإسرائيلي وتهديداته لحزب الله، مؤكدًا أن سبب عدم زيارة وزير الخارجية الأمريكي لإسرائيل في هذه الجولة يعود إلى رغبته في تجنب الظهور بموقف يظهر فيه أن الولايات المتحدة متورطة أو ضالعة فيما يحدث في لبنان.

هذه الزيارة لا تقارن بالزيارات السابقة لمصر

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذه الزيارة لا تقارن بالزيارات السابقة لمصر التي كانت تأتي ضمن جولات تشمل دول الشرق الأوسط، حيث كان وزير الخارجية الأمريكي يزور عادة إسرائيل، السعودية، مصر، وقطر، وفي هذه الجولة، تجنب زيارة إسرائيل في ظل التصعيد الحالي.



وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الإدارة الأمريكية كانت قد أرسلت مبعوثًا قبل أيام لتهدئة التوتر بين حزب الله وإسرائيل والتوصل إلى اتفاق يسمح بعودة المهجرين إلى منازلهم في الشمال.

استهل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن بلقاءات مكثفة مع عدد من أعضاء الكونجرس، حيث التقى كل من السيناتور الديمقراطي "بن كاردن" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والنائبة الديمقراطية "كاثرين كلارك" محفز الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب، والسيناتور الجمهورية "سوزان كولينز" زعيمة الأقلية بلجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، وذلك في لقاءات منفصلة، اليوم الخميس 19 سبتمبر.



وأوضح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة أن السيد وزير الخارجية تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، حيث أكد خصوصية الشراكة الاستراتيجية المصرية- الامريكية التي تمتد لعقود وتحقق المنفعة المتبادلة، وتناول في هذا السياق إطلاق جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين بالقاهرة.

وحرص وزير الخارجية خلال لقاءاته على التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة في المجال الاقتصادي، بما في ذلك من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في البلاد، والتنسيق الجاري مع غرفة التجارة الأمريكية لاستضافة القاهرة لمنتدى مستقبل مصر الاقتصادي العام المقبل، بما يمثل نقلة نوعية في معدلات التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.



واستعرض الوزير الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مصر وشملت إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومراجعة التشريعات المتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية، فضلاً عن الانجازات المتحققة على صعيد حقوق المرأة والحريات الدينية.

وأضاف السفير خلاف أن لقاءات وزير الخارجية تناولت الأزمات بالإقليم، وأشار في هذا السياق إلى الاضرابات غير المسبوقة التي تشهدها الدول الحدودية مع مصر، وهو ما ينعكس على زيادة حدة المخاطر والعواقب الاقتصادية والأمنية عليها.



واستعرض د. عبد العاطي تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي شكل من أشكال التهجير للفلسطينيين، أو تصفية القضية الفلسطينية، وضرورة انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومن محور "فيلادلفيا" بما يسمح باستئناف تدفق المساعدات الإنسانية.

كما أكد على ضرورة العمل على تجنب اتساع نطاق الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، مستعرضاً الجهود المكثفة التي تبذلها مصر مع مختلف الأطراف لحثهم على عدم التصعيد وضبط النفس.



وحرص د. عبد العاطي على التطرق لملف السودان مؤكداً موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، باعتباره السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار والأمن في البلاد، وأهمية تكثيف الدعم الإنساني للسودان ووفاء الشركاء الدوليين بتعهداتهم.

كما شهدت اللقاءات التطرق إلى ملفات ليبيا وأمن الملاحة في البحر الأحمر.