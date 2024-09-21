نقل مجمع شوادر نجع حمادي شمال قنا يُفكك بؤرة عشوائية مزمنة

بنقل تجمع شوادر الخضروات والفاكهة، شمال غرب مدينة نجع حمادي، الواقعة شمال مدينة قنا، إلى مقره الجديد مجمع الشودار الجديد؛ بالصحراء المتاخمة لقرية بركة السكنية جنوب قرية هوُّ ، اليوم السبت، تنتهي أزمة اختناق مروري مزمنة فى شمال المدينة وبالطريق المُؤدي إلى قرية بهجورة ومركز أبوتشت، ومحافظة سوهاج.

نشوء بؤرة عشوائية:

منذ نقل شوادر الخضروات والفاكهة فى بداية تسعينيات القرن الماضي، إلى طريق فرعي يُؤدي إلى قرية بهجورة، شمال مدينة نجع حمادي، تشكلت بحكم الأنشطة التجارية لتجار الخضروات والفاكهة، بؤرة كبيرة من العشوائيات، ضمت أنشطة خدمية مثل المقاهي الشعبية والمطاعم؛ لخدمة الحركة التجارية على مدار اليوم فى هذه المنطقة.

ومع توسع حركة البيع والشراء واستمرار النشاط التجاري على مدار الـ 24 ساعة حيث الشحن والتفريغ، فضلا عن افتراش تجار التجزئة لمناطق متاخمة لمنطقة الشوادر ، أصبح المرور بذلك الطريق الحيوي صعبًا للغاية لكل المركبات بأنواعها.

اختناق مروري:

وفي السنوات اللاحقة قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بنقل موقف سيارات الأجرة الرئيسي من مقره

جنوب المدينة إلى جوار منطقة شوادر الخضروات والفاكهة، بطريق بهجورة، وذلك لاستغلال أرض الموقف لإنشاء مبني جديد للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، والذي تم افتتاحه وتشغيله بالفعل فى نوفمبر 2021، وتكلف إنشاءه 27 مليون جنيه.

أدي نقل مجمع مواقف الأجرة إلى تلك البؤرة العشوائية إلى المزيد من الاختناق المروري طيلة النهار والليل، إذ نقل سائقي السيرفيس نقطة انطلاقهم إلى هناك لتبدأ خطوط سيرهم من المنطقة المجاورة لموقف الأجرة ومنها إلى داخل وجنوب المدينة، وأصبح التعثر المروري يُلازم المنطقة خاصة فى أوقات الذرورة والصباح.

مجمع الشوادر القديم والجديد

مجمع الشوادر الجديد:

وفي 2019 بدأ العمل فى تخصيص وإنشاء مجمع شوادر نجع حمادي، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، واختيرت المنطقة الصحراوية جنوب قرية هوُّ لتكون أرضًا للمشروع الجديد، بحيث تكون مهيأة لاستقبال النقل الثقيل القادم من الشمال والجنوب.

ويقع مجمع الشوادر الجديد بمركز نجع حمادي ، على مساحة 4 أفدنة ، و يضم 61 بائكة بمساحة 300 متر تقريبا لكل منها، تم تصميمه بشكل حضارى ليحقق سهولة دخول وخروج سيارات النقل ، وتيسير حركة البيع والشراء والشحن والتفريغ، ويضم مبنى إداري ومسجد وكافتيريا بتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون جنيه.

وفي وقت سابق، وافقت المحافظة، على مد فترة التعاقد 3 سنوات وتجدد لمدتين مماثلتين بزيادة 10% بعد السنة الاولى عن كل عام ولمدة 9 سنوات، والسماح لأصحاب شوادر الخضار والفاكهة بإنشاء ثلاجة تبريد وتجميد الفاكهة والخضار داخل كل بايكة، وذلك بعد استصدار التراخيص اللازمة فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، والتي يمكن من خلالها أن تظل الفواكه والخضراوات طازجة.