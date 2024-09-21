النائب السيد شمس الدين لاتحاد كرة القدم: استقيلوا يرحمكم الله وأريحونا !

طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفة خاصة بمحاسبة ومحاكمة اتحاد كرة القدم على جميع الخطايا والكوارث التى ارتكبها طوال السنوات الماضية فى حق الرياضة المصرية

وتساءل " شمس الدين " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قائلاً : هل لدى وزير الشباب والرياضة على بقيمة الأموال التى أنفقها اتحاد كرة القدم بالعملة الصعبة على المدربين والخبراء التحكميين وغيرهم من الذين استوردهم من الخارج ؟ ولماذا لم يتدخل وزير الشباب والرياضة لتصحيح مسار اتحاد كرة القدم وإخفاقاته ؟ ولماذا يصمت وزير الشباب والرياضة عما يثار من استقدام شركة ألمانية فى عالم كرة القدم؟ وماهى تكلفة استقدام هذه الشركة ؟ وماهى اختصاصات مثل هذه الشركات؟

وطالب النائب السيد شمس الدين من رئيس اتحاد كرة القدم وجميع أعضاء الاتحاد واللجان التى بداخله الاسراع فى تقديم استقالاتهم ورد اى مبالغ تحصلوا عليها بدون وجه حق مؤكداً على ضرورة محاكمتهم فى جميع الجرائم التى ارتكبوها فى حق الرياضة المصرية

وقال النائب السيد شمس الدين : إن اتحاد كرة القدم الحالى يعد واحداً من أسوأ اتحادات كرة القدم التى أدارت هذه المنظومة متسائلا : لماذا إصرارهم بالجلوس على مقاعدهم رغم أن الجميع كره تصرفاتهم وكوارثهم فى حق الرياضة المصرية وأنا أقول لهم : استقيلوا يرحمكم الله وأريحونا !





